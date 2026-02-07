Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Dimenticare il ko subito in Coppa Italia e rituffarsi nel campionato, l'obiettivo della Juventus è chiaro: tornare alla vittoria e tenersi stretto quel quarto posto che vale un posto in Champions League per la prossima stagione. I bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa e Spalletti nutre qualche dubbio in vista della sfida contro la Lazio. Diversi i ballottaggi che riguardano soprattutto Bremer, sempre utilizzato al suo rientro, ma anche Kalulu (potrebbe rifiatare in vista del periodo intenso di partite) e lo stesso Cambiaso. Per il resto poche novità se non quella relativa a Yildiz, in panchina contro l'Atalanta.
Juve-Lazio, dove vederla in tv e in streaming
Juve-Lazio, gara valida per la 24esima giornata di Serie A, è in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium e sarà visibile su Dazn in esclusiva e anche sulla rispettiva app, scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Juve e Lazio
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Holm, Bremer, Kelly, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All.: Spalletti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE