Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Dimenticare il ko subito in Coppa Italia e rituffarsi nel campionato, l'obiettivo della Juventus è chiaro: tornare alla vittoria e tenersi stretto quel quarto posto che vale un posto in Champions League per la prossima stagione. I bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa e Spalletti nutre qualche dubbio in vista della sfida contro la Lazio. Diversi i ballottaggi che riguardano soprattutto Bremer, sempre utilizzato al suo rientro, ma anche Kalulu (potrebbe rifiatare in vista del periodo intenso di partite) e lo stesso Cambiaso. Per il resto poche novità se non quella relativa a Yildiz, in panchina contro l'Atalanta.