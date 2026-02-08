Conceicao ancora ko, infortunio nell'intervallo di Juve-Lazio: cosa è successo

Francisco Conceicao si è riscaldato durante Juventus-Lazio e sembrava dovesse entrare prima dell’inizio del secondo tempo. Il portoghese però è tornato in panchina ancora dolorante con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. L'idea di Spalletti era quella di inserire il portoghese al posto di Cabal a inizio secondo tempo solo che i piani dell'ex ct della Nazionale non si sono potuti tramutare in realtà. Anche nella classica conferenza stampa alla vigilia del match, l’allenatore bianconero aveva spiegato che Conceicao stava continuando a svolgere un lavoro differenziato in allenamento e che la sua condizione fisica sarebbe stata valutata qualche ora prima della sfida contro la Lazio.