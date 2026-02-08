Tuttosport.com
Conceicao ancora ko, infortunio nell'intervallo di Juve-Lazio: cosa è successo

Il portoghese rischia di restare fuori per il momento decisivo della stagione bianconera tra campionato e playoff di Champions: i dettagli
Francisco Conceicao si è riscaldato durante Juventus-Lazio e sembrava dovesse entrare prima dell’inizio del secondo tempo. Il portoghese però è tornato in panchina ancora dolorante con la borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. L'idea di Spalletti era quella di inserire il portoghese al posto di Cabal a inizio secondo tempo solo che i piani dell'ex ct della Nazionale non si sono potuti tramutare in realtà. Anche nella classica conferenza stampa alla vigilia del match, l’allenatore bianconero aveva spiegato che Conceicao stava continuando a svolgere un lavoro differenziato in allenamento e che la sua condizione fisica sarebbe stata valutata qualche ora prima della sfida contro la Lazio.

Il problema di Conceicao

Conceiçao ha accusato un sovraccarico muscolare all'adduttore dopo Atalanta-Juventus di Coppa Italia, gara terminata 3-0 per la Dea e che è costata l'eliminazione della formazione bianconera dalla competizione. L'infortunio, che all'inizio appariva lieve, ha messo in dubbio la presenza del portoghese nel match di campionato contro la Lazio. Conceicao ha provato a entrare a inizio secondo tempo ma si è dovuto rimettere in panchina dopo aver percepito ancora il fastidio all'adduttore.

