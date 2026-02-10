Tuttosport.com
Puczka, il terzino goleador: parla il gioiello della Next Gen che punta la Juve di Spalletti

L'austriaco è tra i talenti da monitorare nella squadra di Brambilla e ha anche ricevuto un premio
3 min
PuczkajuveNext Gen
La Next Gen negli anni si è dimostrata una tela in cui tanti giocatori hanno potuto sporcarsi e miglioare. Il quadro migliore è ovviamente quello di Yildiz, ma la Juve spera di poter portare in prima squadra altri talenti. Tra questi spicca sicuramente il 2005 Puczka, che da esterno sinistro sta dominando in stagione, interpretando il ruolo in chiave moderna, come dimostrano anche i suoi numeri: 6 gol e 3 assist in campionato e tanta leadership. E il quarto posto della Juve non è di certo un caso. Spalletti è un uomo di calcio e di certo non sono passate inosservate le prestazioni dell'austriaco, che ha vinto anche il premio MVP di gennaio e ne ha parlato a Sky Sport.

Puczka, l'oro della Juve Next Gen

L'esterno sinistro è stato ospite della trasmissione Area C e ha parlato dei suoi ultimi mesi con la Juve, vissuti da protagonista come nell'ultimo match contro la Torres:  un grande momento per me. Sono molto felice di aiutare la squadra, di segnare gol e di fare assist. È davvero un periodo molto positivo e sono contento di dare il mio contributo per provare a vincere sempre. Vincere il premio MVP di gennaio è una grande soddisfazione: dimostra che sto facendo le cose giuste in campo. Conferma il buon momento che sto vivendo e sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento. La Juventus Next Gen è un passo importante della carriera di un calciatore, perchè ti aiuta a crescere a imparare tanto sul calcio italiano, soprattutto sulla Serie C, un campionato molto difficile e con grandi giocatori. Ed è molto bello avere la possibilità di andare in Prima Squadra, partendo dalla Next Gen".

