Puczka, il terzino goleador: parla il gioiello della Next Gen che punta la Juve di Spalletti

La Next Gen negli anni si è dimostrata una tela in cui tanti giocatori hanno potuto sporcarsi e miglioare. Il quadro migliore è ovviamente quello di Yildiz , ma la Juve spera di poter portare in prima squadra altri talenti. Tra questi spicca sicuramente il 2005 Puczka , che da esterno sinistro sta dominando in stagione, interpretando il ruolo in chiave moderna, come dimostrano anche i suoi numeri: 6 gol e 3 assist in campionato e tanta leadership. E il quarto posto della Juve non è di certo un caso. Spalletti è un uomo di calcio e di certo non sono passate inosservate le prestazioni dell'austriaco, che ha vinto anche il premio MVP di gennaio e ne ha parlato a Sky Sport.

Puczka, l'oro della Juve Next Gen

L'esterno sinistro è stato ospite della trasmissione Area C e ha parlato dei suoi ultimi mesi con la Juve, vissuti da protagonista come nell'ultimo match contro la Torres: "È un grande momento per me. Sono molto felice di aiutare la squadra, di segnare gol e di fare assist. È davvero un periodo molto positivo e sono contento di dare il mio contributo per provare a vincere sempre. Vincere il premio MVP di gennaio è una grande soddisfazione: dimostra che sto facendo le cose giuste in campo. Conferma il buon momento che sto vivendo e sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento. La Juventus Next Gen è un passo importante della carriera di un calciatore, perchè ti aiuta a crescere a imparare tanto sul calcio italiano, soprattutto sulla Serie C, un campionato molto difficile e con grandi giocatori. Ed è molto bello avere la possibilità di andare in Prima Squadra, partendo dalla Next Gen".

