Nico Gonzalez e il riscatto dell’Atletico: cosa manca per far scattare l’obbligo, la cifra sul piatto

TORINO - Un passo alla volta, in direzione di un epilogo che gioverebbe ad entrambe le parti. Sì, perché al contrario di quanto si poteva credere fino a poche settimane fa, l’ipotesi che l’Atletico Madrid si ritrovi “costretto” a riscattare Nico Gonzalez si fa ogni giorno più concreta. Ossigeno puro per un mercato che non dovrebbe ammettere compromessi, al contrario di quanto accaduto nell’ultima finestra invernale. Quello che consegnerà a Luciano Spalletti - ammesso che le strade tra lui e la Juventus non si dividano - i primi veri rinforzi della sua gestione. Profili scelti ad hoc, con quella accuratezza che il mercato di gennaio - vuoi per i limiti di natura economica, vuoi per il range risicato di tempo a disposizione - non è solito concedere a chi è chiamato ad apporre correttivi alla propria rosa. Dal rifinitore d’attacco, fisico e prolifico, al play di centrocampo, passando poi dai colpi sulle corsie.