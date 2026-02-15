Inter-Juventus, i veleni e gli ascolti top: da record su Sky

- Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A nella Casa dello Sport di Sky. Il big match di San Siro tra– in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stato seguito da più di uncomplessivi in total audience*, con 2 milioni 181 mila spettatori unici** e il 7,6% di share TV. Ottimi dati anche per gli studi, con Sky Saturday Night che nel prepartita ha raccolto 300 mila spettatori medi**, mentre il postpartita ha registrato 615 mila spettatori medi**.* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.** Il dato non include le visioni su Sky Go