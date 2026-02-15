Tuttosport.com
Inter-Juventus, i veleni e gli ascolti top: da record su Sky

Il derby d'Italia è stato seguito da più di un 1 milione 500 mila spettatori medi complessivi
1 min
inter juventus sky
Inter-Juventus, i veleni e gli ascolti top: da record su Sky© © Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Juventus

Juventus

TORINO -  Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A nella Casa dello Sport di Sky. Il big match di San Siro tra Inter e Juventus – in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stato seguito da più di un 1 milione 500 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 181 mila spettatori unici** e il 7,6% di share TV. Ottimi dati anche per gli studi, con Sky Saturday Night che nel prepartita ha raccolto 300 mila spettatori medi**, mentre il postpartita ha registrato 615 mila spettatori medi**.
 
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go

© RIPRODUZIONE RISERVATA

