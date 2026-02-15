Elkann telefona a Gravina dopo Inter-Juve e ripetuti errori arbitrali: cosa ha detto il presidente Exor

La voce di Ardoino

A rafforzare la linea dura è arrivata anche la presa di posizione del socio di minoranza Paolo Ardoino (CEO di Tether che ha lì11,5% delle quote del club), che non ha usato mezzi termini: "Ieri ennesima ingiustizia a sfavore della Juventus: errori arbitrali e atti di discutibile livello sportivo. Vincere conta quando il risultato è puro e indiscutibile". Parole che pesano, perché arrivano da un azionista e fotografano un sentimento diffuso ai piani alti del club. Non è solo questione di un cartellino rosso o di una partita persa. È la percezione di una battaglia più ampia, che tocca l’equità competitiva e il rispetto istituzionale. La Juventus esce da San Siro con zero punti ma con una convinzione rafforzata: non intende più restare in disparte. Elkann ha scelto di esporsi, di metterci la faccia e la voce. È un ritorno alle origini, a quella tradizione in cui la proprietà non delega quando c’è da difendere i colori. E in questa nuova fase, tra polemiche arbitrali e progettualità tecnica, si intravede un disegno più grande: proteggere il presente per costruire il futuro. Con Spalletti al centro. E con una società che ha deciso di non sussurrare più.