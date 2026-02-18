Tuttosport.com
Juve Women-Wolfsburg: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Le bianconere di Canzi, dopo il 2-2 dell'andata, tentano di conquistare l'accesso ai quarti di finale
2 min
Juve WomenWolfsburgChampions
Juve Women-Wolfsburg: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions© Getty Images
Juventus

Juventus

Un solo obiettivo: entrare nelle migliori otto d'Europa. Domani all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, valida per il ritono dei playoff di Champions. Dopo il pirotecnico 2-2 della gara d'andata, le bianconere tra le mura amiche proveranno a fare il colpaccio. Una gara per la storia, con la squadra di mister Massimiliano Canzi che potrebbe così accedere ai quarti di finale, pareggiando il massimo risultato storico del club (raggiunto nel 2021/22). Il tecnico juventino alla vigilia del match in conferenza è stato chiarissimo: "Il pareggio dell’andata porta a farla diventare una gara secca. Aver avuto due risultati a disposizione poteva far cambiare strategia anche se ora non cambia granché. Questa partita dobbiamo vincerla".

Juve Women-Wolfsburg, diretta e orario Champions

La sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, in programma giovedì 19 febbraio a partire dalle 18.45, sarà visibile in esclusiva su Dinsey+ in diretta streaming. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (4-4-1-1): De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken, Carbonell; Bonansea, Brighton, Wälti, Vangsgaard; Godo; Capeta
Allenatore: Canzi

WOLFSBURG (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Endemann; Beerensteyn 
Allenatore: Lerch

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

