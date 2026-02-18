Juve Women-Wolfsburg: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions

Un solo obiettivo: entrare nelle migliori otto d'Europa. Domani all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, valida per il ritono dei playoff di Champions. Dopo il pirotecnico 2-2 della gara d'andata, le bianconere tra le mura amiche proveranno a fare il colpaccio. Una gara per la storia, con la squadra di mister Massimiliano Canzi che potrebbe così accedere ai quarti di finale, pareggiando il massimo risultato storico del club (raggiunto nel 2021/22). Il tecnico juventino alla vigilia del match in conferenza è stato chiarissimo: "Il pareggio dell’andata porta a farla diventare una gara secca. Aver avuto due risultati a disposizione poteva far cambiare strategia anche se ora non cambia granché. Questa partita dobbiamo vincerla".