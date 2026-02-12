Tuttosport.com
Juve Women a Wolfsburg, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi vuole l'impresa

Le bianconere in campo in terra tedesca per l'andata dei playoff di UWCL
3 min
liveblog
VfL Wolfsburg Ladies
VfL Wolfsburg Ladies
Juventus Femminile
Juventus Femminile
18:45
Champions Femminile - 12.02.2026
AOK Stadion

TabellinoCalendarioClassifiche
VfL Wolfsburg Ladies
18:45
Juventus Femminile
Aggiorna

La Juventus Women si prepara a una sfida decisiva per entrare tra le migliori otto d’Europa, in un playoff di Champions League che si preannuncia tutt’altro che semplice. Dall’altra parte ci sarà il Wolfsburg, squadra esperta e ricca di talento, guidata da giocatrici del calibro di Popp e dell’ex Beerensteyn. Le bianconere vogliono però proseguire nel percorso positivo mostrato nella League Phase, dove l’accesso diretto ai quarti è rimasto in bilico fino all’ultima giornata. La convinzione nel gruppo non manca, così come la consapevolezza dei propri mezzi. Peserà l’assenza di Salvai, ancora alle prese con un problema muscolare. Out anche Rosucci, fermata da un pestone nei giorni scorsi. Nonostante le defezioni, l’allenatore confida nella profondità e nella qualità della rosa. L’obiettivo è farsi trovare pronte e competitive in una notte europea che può valere una stagione.

15:56

La probabile formazione del Wolfsbug

Il Wolfburg femminile è una squadra di assoluto livello, che può contare su giocatrici del calibro di Popp, vincitrice di un pallone d'Oro, ma anche l'ex bianconera Beerensteyn.

Wolfsburg Women: Johannes, Linder, Kleinherne, Kuver, Pujols; Minge, Peddemors; Beerensteyn, Huth, Bussy; Popp. All. Stroot

15:49

Juve Women, la probabile formazione

L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Rosucci, fermata da un pestone in allenamento, così come di Salvai, che non ha ancora recuperato dall'infortunio. Nonostante questo, Canzi può comunque contare su un rosa di alto livello. Ecco la probabile formazione:

Juve Women: De Jong, Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Schatzer, Walti, Pinto, Bonansea, Girelli, Vangsgaard. All. Canzi

15:42

Dove vedere Wolfsburg-Juve Women

Giovedì 12 febbraio 2026 la Juventus Women affronterà l'andata dei playoff di UEFA Women's Champions League 2025/2026. Le bianconere sfideranno in trasferta il Wolfsburg: fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:45. La partita tra le bianconere e la squadra tedesca sarà visibile in esclusiva su Disney+ tramite Smart TV in diretta streaming. In alternativa è possibile seguirla con la diretta testuale su Tuttosport.com.

Aok Stadium - Wolfsburg

