Juve Women a Wolfsburg, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi vuole l'impresa

La Juventus Women si prepara a una sfida decisiva per entrare tra le migliori otto d’Europa, in un playoff di Champions League che si preannuncia tutt’altro che semplice. Dall’altra parte ci sarà il Wolfsburg, squadra esperta e ricca di talento, guidata da giocatrici del calibro di Popp e dell’ex Beerensteyn. Le bianconere vogliono però proseguire nel percorso positivo mostrato nella League Phase, dove l’accesso diretto ai quarti è rimasto in bilico fino all’ultima giornata. La convinzione nel gruppo non manca, così come la consapevolezza dei propri mezzi. Peserà l’assenza di Salvai, ancora alle prese con un problema muscolare. Out anche Rosucci, fermata da un pestone nei giorni scorsi. Nonostante le defezioni, l’allenatore confida nella profondità e nella qualità della rosa. L’obiettivo è farsi trovare pronte e competitive in una notte europea che può valere una stagione.