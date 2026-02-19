Rinnovo Spalletti priorità Juve a prescindere dalla Champions: c'è placet di Elkann, dopo la Roma...

TORINO - Non è un febbraio nero a cambiare pensieri e soprattutto prospettive future. I ragionamenti della società al momento sono facilmente intercettabili: permane, infatti, la ferrea volontà di rinsaldare il legame con Luciano Spalletti. Ritenuto l’uomo giusto per mille ragioni, in parte ben visibili anche nei più recenti passi falsi: la Juve ha un’anima, un senso, un’identità di gioco riconoscibile e il valore di tanti singoli è indubbiamente cresciuto. Lo spogliatoio è un blocco compatto dalla parte del tecnico. Si è creato un clima ideale per andare avanti e i risultati delle ultime due settimane non hanno diminuito il credito di cui gode il tecnico: l’eliminazione dalla Coppa Italia, il pareggio contro la Lazio e le sconfitte (molto diverse, a dire il vero) contro Inter e Galatasaray non ridimensionano in alcun modo il valore del lavoro svolto da quattro mesi a questa parte. La Juve, da questo punto di vista, sa di dover sistemare la questione contrattuale di Spalletti da qui alla fine della sosta per le nazionali. Una Quaresima davanti, in sostanza, per mettersi al tavolo con Lucio e definire ogni singolo dettaglio del progetto.