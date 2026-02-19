Vlahovic-Juve, dal ritorno in campo all’incontro sul futuro: DV9 ora ha fretta di giocare e parlare

TORINO - Mettiamola così, che può valere tanto per la Champions quanto per le manovre future: anche quando sembra veramente finita, c’è la possibilità che non lo sia affatto. È il caso pure di Dusan Vlahovic, del suo domani, della voglia di capire da che parte della storia si stia infilando. Al momento, sul possibile rinnovo di contratto, tutto tace: non perché non ci siano soluzioni in programma, ma perché ne sta valutando ognuna senza fretta, compresa la possibilità - che resta la sua preferita - di rimanere a Torino, alla Juventus, lì dove gli hanno assicurato che un posto per la prossima stagione, potenzialmente, potrebbe persino esserci. Però alle giuste condizioni. Ecco: Dusan vuole capire queste ultime qui. Perciò ha caldeggiato un incontro con la società, in arrivo probabilmente già nelle prossime ore, entourage del serbo compreso. DV9, del resto, è prossimo al rientro - si sta allenando ogni giorno alla Continassa, può tornare in campo a inizio marzo -, ha messo nel mirino la partita con la Roma e proverà a correre verso una convocazione, per adesso comunque complicata.