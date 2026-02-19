Reunion Juve: gli eterni ragazzi del '96 da Lippi. Lo scatto con Del Piero e il regalo di Pessotto

Trent’anni fa, in questi giorni, la Juventus sceglieva cosa fare, quali ambizioni coltivare, cosa sognare la notte prima di andare a dormire. Seppur reduce da una vittoria di misura contro il Napoli, firmata da Ravanelli, il Milan di Capello era ormai distante parecchi punti in classifica. I bianconeri decisero che sì, si poteva puntare a quella che da pochi anni era stata rinominata Champions League. Mancavano due settimane all’andata dei quarti di finale contro il Real Madrid, al Bernabeu ebbero la meglio le Merengues, al ritorno ribaltarono il risultato Del Piero e Padovano al Delle Alpi. Il resto è storia, la coppa dalle grandi orecchie alzata a Roma dalla Juventus. Trent’anni dopo, gli eterni ragazzi del ‘96 si sono ritrovati a casa dell’architetto di quella vittoria: Marcello Lippi. Una rimpatriata che sa di fratellanza, di un gruppo che è sempre rimasto in contatto, anche tramite una chat WhatsApp, e che non perde occasione, quando possibile, di ritrovarsi.
"Realizziamo di aver fatto qualcosa di grande"
Al Marco Polo Sports Center di Viareggio, mister Marcello, insieme alla moglie e al figlio Davide, hanno aperto le braccia e accolto a pranzo gran parte di quello spogliatoio, accettando col sorriso un regalo in memoria di Luca Vialli: Ciro Ferrara, Angelo Di Livio, Michele Padovano, Moreno Torricelli, Massimo Carrera, Gianluca Pessotto, Sergio Porrini, Angelo Peruzzi, Fabrizio Ravanelli, Michelangelo Rampulla e Alessandro Del Piero. Un momento conviviale che contribuisce al ricordo e alla consapevolezza, come ha sottolineato Michele Padovano: «A mano a mano che il tempo passa realizziamo di aver fatto qualcosa di grande. Non solo per noi, ma per tutti voi!». All’indomani della disfatta di Istanbul, sfogliare l’album dei ricordi aiuta a ricordare cosa si è stati e l’eco dell’urlo di Roma rimbomba alla Continassa, come un monito.
