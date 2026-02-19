Reunion Juve: gli eterni ragazzi del '96 da Lippi. Lo scatto con Del Piero e il regalo di Pessotto

Trent’anni fa, in questi giorni, la Juventus sceglieva cosa fare, quali ambizioni coltivare, cosa sognare la notte prima di andare a dormire. Seppur reduce da una vittoria di misura contro il Napoli, firmata da Ravanelli, il Milan di Capello era ormai distante parecchi punti in classifica. I bianconeri decisero che sì, si poteva puntare a quella che da pochi anni era stata rinominata Champions League. Mancavano due settimane all’andata dei quarti di finale contro il Real Madrid, al Bernabeu ebbero la meglio le Merengues, al ritorno ribaltarono il risultato Del Piero e Padovano al Delle Alpi. Il resto è storia, la coppa dalle grandi orecchie alzata a Roma dalla Juventus. Trent’anni dopo, gli eterni ragazzi del ‘96 si sono ritrovati a casa dell’architetto di quella vittoria: Marcello Lippi. Una rimpatriata che sa di fratellanza, di un gruppo che è sempre rimasto in contatto, anche tramite una chat WhatsApp, e che non perde occasione, quando possibile, di ritrovarsi.