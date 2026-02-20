La scoppola di Istanbul accende la Juve, confronto nello spogliatoio: c’è un messaggio che risuona

C'è il Como di Fabregas

I senatori hanno preso la parola e anche i più giovani hanno sottoscritto tutto dell’analisi fatta internamente. Manca ancora la percezione del pericolo in certi momenti della partita. La maturità nel capire quando indossare l’elmetto e quando invece potersi muovere in punta di fioretto. La squadra non vuole alibi: basta parlare di infortuni, squalifiche e stanchezza. Già contro il Como la Juve vuole reagire, dopo essersi guardata dentro al centro sportivo. Ritrovando lo smalto del mese di gennaio, caratterizzato dai passi falsi dolorosi ma immeritati contro Lecce e Cagliari. Spalletti ha sempre difeso tutti, parando i colpi provenienti dall’esterno. Dopo Istanbul, però, anche l’ombrello si è dovuto piegare alle folate di vento. I giocatori sanno di dover reagire sul campo: testa soltanto alla sfida di domani, poi si progetterà la rimonta contro il Galatasaray. Un sogno che la Juve vuole realizzare ad ogni costo, cercando tutte le maniere possibili per caricarsi: Osimhen e compagni sono forti, ma non perfetti. Prima, però, c’è Fabregas: la stragrande maggioranza della rosa ha guardato il pareggio dei lariani contro il Milan. Sintomatico di quanto lo spogliatoio sia mentalmente dentro una stagione complicatissima, con un mese di febbraio che in parte ha compromesso gli sforzi del primo trimestre della gestione Spalletti. Anche chi gioca meno è emotivamente coinvolto. Pure i lungodegenti non si perdono neppure un istante del cammino di questa Juve: la reazione al 2-2 contro la Lazio di Dusan Vlahovic, a bordocampo, è un esempio lampante. Ce ne sono stati altri alla Continassa. Oggi lo spogliatoio è un monolite: il patto per la Champions League parte da questa certezza.