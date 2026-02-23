"Yildiz furioso con Spalletti": l'assurda fake news dalla Turchia per destabilizzare la Juve

La vigilia di una sfida delicata di UEFA Champions League si è trasformata nell’ennesimo terreno di battaglia mediatica attorno alla Juventus . Dopo il pesante ko casalingo per 0-2 contro il Como , e con il ritorno contro il Galatasaray alle porte, dalla Turchia è rimbalzata una finta notizia destinata a far discutere. Il sito Fanatik ha parlato di un presunto “caso” legato a Yildiz , descrivendolo furioso con l’allenatore Spalletti dopo la sostituzione. Una ricostruzione che, però, non trova riscontri concreti e che appare costruita ad arte per alimentare tensioni in un momento già delicato per l’ambiente bianconero.

La fake news dalla Turchia per destabilizzare l’ambiente

Secondo Fanatik, Yildiz avrebbe reagito con rabbia alla sostituzione all’83’, discutendo animatamente con Spalletti mentre lasciava il campo tra l’ovazione dei tifosi. Un racconto enfatizzato, condito da messaggi social dei sostenitori juventini a favore del talento turco. Che sì, sono sicuramente arrivati per sostenere il numero 10 in un momento complicato, ma senza mai tirare in mezzo il tecnico bianconero. La narrazione, rilanciata in chiave polemica, parla addirittura di rottura interna e di tensioni nello spogliatoio. Tuttavia, dalle immagini della gara non emergono segnali di scontro plateale né gesti eclatanti. La sostituzione è avvenuta in un momento di difficoltà generale della squadra, sotto di due reti e incapace di reagire. È normale che un giocatore giovane e ambizioso mostri delusione nel lasciare il campo, soprattutto in una serata complicata. E soprattutto perché Yildiz è uscito dal campo con qualche problemino fisico. Trasformare un episodio ordinario in un “caso” sembra più un tentativo di pressione mediatica sulla Juve in vista della sfida europea contro il Galatasaray che una reale fotografia dei fatti.