Yildiz e Bremer, buone notizie per Spalletti. Ma la sorpresa Juve più grande è…

Juve, verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer...

Dopo un inizio di riscaldamento differenziato su un campo secondario, Yildiz e Bremer si sono aggregati al resto del gruppo svolgendo regolarmente il resto della seduta. Se per il 10 bianconero le sensazioni sono assolutamente positive in vista della sfida al Galatasaray, da valutare le condizioni del centrale brasiliano: da capire se verrà rischiato nella serata di Champions o se verrà preservato.

Anche Milik, dopo un lavoro personalizzato, ha raggiunto il resto dei compagni. Dopo il riscaldamento per i bianconeri prima il torello, in cui si sono messi in mostra anche Bremer e soprattutto Yildiz, poi spazio alla partitella finale. L'allenamento si è svolto sotto lo sguardo vigile della dirigenza bianconera: presenti, infatti, il direttore tecnico François Modesto, il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini e l'amministratore delegato Damien Comolli.

