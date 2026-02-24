Tuttosport.com
Yildiz e Bremer, buone notizie per Spalletti. Ma la sorpresa Juve più grande è…

La squadra bianconera in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray: il brasiliano e il turco hanno cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni
2 min
Giornata di vigilia per la Juve, che domani affronterà il Galatasaray all'Allianz Stadium nella sfida di ritorno del playoff. I bianconeri proveranno l'impresa, dovendo recuperare dal ko per 5-2 dell'andata, cercando così di conquistare gli ottavi di finale Champions. Questa mattina, agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff, seduta di allenamento alla Continassa: arrivano buone notizie per il tecnico dei bianconeri, con novità importanti in vista del match di domani contro la squadra di Okan Buruk.

Juve, verso il Galatasaray: Yildiz e Bremer...

Dopo un inizio di riscaldamento differenziato su un campo secondario, Yildiz e Bremer si sono aggregati al resto del gruppo svolgendo regolarmente il resto della seduta. Se per il 10 bianconero le sensazioni sono assolutamente positive in vista della sfida al Galatasaray, da valutare le condizioni del centrale brasiliano: da capire se verrà rischiato nella serata di Champions o se verrà preservato.

Anche Milik, dopo un lavoro personalizzato, ha raggiunto il resto dei compagni. Dopo il riscaldamento per i bianconeri prima il torello, in cui si sono messi in mostra anche Bremer e soprattutto Yildiz, poi spazio alla partitella finale. L'allenamento si è svolto sotto lo sguardo vigile della dirigenza bianconera: presenti, infatti, il direttore tecnico François Modesto, il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini e l'amministratore delegato Damien Comolli.

