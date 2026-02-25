Ecco l'arbitro di Roma-Juve: è lo stesso dell'andata! E dopo Inter-Juve torna La Penna: designato per...

In attesa di scoprire se la Juve riuscirà o meno a ribaltare la pesante sconfitta per 5-2 in Champions League contro il Galatasaray, è impossibile non cominciare a pensare già alla prossima partita di Serie A. I bianconeri, infatti, dovranno affrontare all'Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini, match fondamentale per la stagione della Vecchia Signora in ottica piazzamento Champions. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, al momento è quinta in classifica a -4 dai giallorossi. Vincere vorrebbe dire tornare prepotentemente in lotta per il quarto posto, mentre perdere renderebbe molto complicato il finale di stagione.
Gli arbitri della sfida dell'Olimpico
In vista del big match di domenica sera l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere l'incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, con Costanza e Lo Cicero come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece Juan Luca Sacchi. Al VAR pronto Marco Di Bello, con Di Paolo come AVAR. Coincidenza particolare quella della designazione di Sozza come fischietto di Juve-Roma. Infatti l'arbitro lombardi arbitretrà la sfida tra bianconeri e giallorossi... per la seconda volta in questo campionato.
Roma-Juve a Sozza... per la seconda volta in stagione
Nel girone di andata ad arbitrare Juve-Roma, match vinto dai bianconeri per 2-1 grazie alle reti di Conceicao e Openda, è stato proprio Sozza. L'AIA ha quindi deciso di confermare la direzione di gara vista allo Stadium, riproponendola anche in vista dell'incontro dell'Olimpico. Ma come aveva arbitrato l'arbitro di Seregno? Questa la moviola fatta dall'ex arbitro Calvarese su Tuttosport il giorno dopo della partita di andata: "Altro big match in questa stagione per Simone Sozza, che dopo aver ben diretto i derby di Roma e Milano, allo Stadium porta a casa anche Juventus-Roma senza particolari problemi. L’arbitro di Seregno tiene da subito una soglia tecnica alta, fischiando 10 falli nel primo tempo. In totale saranno poi ventisei, di cui 14 della Juve e 12 della Roma".
E ancora: "L’unica imprecisione della prima frazione è un fallo non ravvisato di Cristante su Thuram nei pressi dell’area romanista. Il primo giallo della gara è per Matias Soulè, che entra con molta foga su Pierre Kalulu: provvedimento giusto. Corretto poco dopo anche quello per Francisco Conceição per un fallo su Gianluca Mancini. Non è rigore sul contatto in area tra Gleison Bremer e Lorenzo Pellegrini, che non è falloso. Regolare il recupero del pallone da parte di Wesley su Edon Zhegrova in occasione del 2-1: non c’è alcun intervento regolare sulla gamba dell’avversario. Giusti anche il terzo e il quarto cartellino giallo, rispettivamente per Manu Koné che ferma Kenan Yildiz lanciato in ripartenza e Bryan Cristante che interviene su Jonathan David che ha già scaricato il pallone (con Sozza che va a muso duro col romanista che gli contesta il provvedimento). L’ultimo ammonito è Weston McKennie che stende Wesley poco lontano dalla trequarti".
Precedenti con Sozza
Sozza ha arbitrato 9 volte la Juve in carriera, tutte quante in Serie A. Per i bianconeri sono arrivati 4 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il primo incrocio risale al 6 novembre 2021: vittoria casalinga di misura contro la Fiorentina con gol di Cuadrado al 90°. A seguire tre gare in cui la Juve non è riuscita a vincere: nel gennaio 2022 1-1 contro il Napoli di... Spalletti (reti di Mertens e Chiesa), nel maggio successivo ko in casa del Genoa per 2-1 (al gol di Dybala le risposte nel finale di Gudmundsson e Criscito), poi nell'aprile 2023 l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna di Motta.
Da lì in poi altre 5 incroci: 3 vittorie, di cui 2 con la Roma (oltre alla gara d'andata di quest'anno anche l'1-0 del dicembre 2023 con gol di Rabiot) e una nel derby col Torino nel novembre 2024 con le firme di Weah e Yildiz. A completare il quadro due match con l'Atalanta: prima il pesante ko con Motta in panchina del marzo 2025 (vittoria nerazzurra allo Stadium per 0-4), poi la gara d'andata di quest'anno contro i bergamaschi sempre a Torino e finita per 1-1 (reti di Sulemana e Cabal).
Gli incroci con Di Bello al Var
Al Var ci sarà Marco Di Bello, la Juve con lui al monitor ha un bilancio assolutamente positivo in termini di risultati: 19 incroci con 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. L'unico ko risale al 27 novembre 2021, quando i bianconeri di Allegri uscirono sconfitti dallo Stadium contro l'Atalanta grazie al gol di Zapata. Curioso che Di Bello fosse al Var anche in Roma-Juve dello scorso anno, giocata il 6 aprile nel match valevole per il 31esimo turno di campionato. Una sfida che terminò in parità: 1-1 il risultato finale all'Olimpico con vantaggio iniziale bianconero firmato Locatelli poco prima dell'intervallo e pari giallorosso con Shomurodov ad inizio ripresa.
Tutte le designazioni arbitrali della 27ª giornata
Di seguito tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A:
- Parma-Cagliari, venerdì 27 febbraio ore 20:45: Massimi
- Como-Lecce, sabato 28 febbraio ore 15:00: Fourneau
- Verona-Napoli, sabato 28 febbraio ore 18:00: Colombo
- Inter-Genoa, sabato 28 febbraio ore 20:45: Fabbri
- Cremonese-Milan, domenica 1 marzo ore 12:30: Massa
- Sassuolo-Atalanta, domenica 1 marzo ore 15:00: Marchetti
- Torino-Lazio, domenica 1 marzo ore 18:00: Abisso
- Roma-Juventus, domenica 1 marzo ore 20:45: Sozza
- Pisa-Bologna, lunedì 2 marzo ore 18:30: Feliciani
- Udinese-Fiorentina, lunedì 2 marzo ore 20:45: Pairetto
La Penna torna ad arbitrare... in Serie B
Dopo quando accaduto nel Derby d'Italia, con la simulazione di Bastoni e il grave errore di dare il secondo cartellino giallo a Kalulu, Federico La Penna torna ad arbitrare. Ma lo fa in... Serie B. Il fischietto della sezione di Roma infatti è stato designato per il match tra Sudtirol e Venezia, che si giocherà sabato a Bolzano a partire dalle ore 15. Di fronte dunque gli altoatesini, attualmente al nono posto, e gli arancioneroverdi primi della classe.
La Penna torna in Serie B dopo il gravissimo errore che ha condizionato l'andamento di Inter-Juve. Quest'anno come arbitro aveva diretto 13 gare, di cui 11 in A e soltanto 2 in B, tra l'altro quelle in cadetteria entrambe nella prima parte di stagione (Sudtirol-Palermo il 14 settembre e Monza-Spezia il 2 novembre), poi solo e soltanto massima serie. Evidente come i fatti di San Siro abbiano portato i vertici arbitrali ad optare per una 'retrocessione' del fischietto capitolino.
