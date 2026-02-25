Ecco l'arbitro di Roma-Juve: è lo stesso dell'andata! E dopo Inter-Juve torna La Penna: designato per...

Nel girone di andata ad arbitrare Juve-Roma , match vinto dai bianconeri per 2-1 grazie alle reti di Conceicao e Openda, è stato proprio Sozza . L'AIA ha quindi deciso di confermare la direzione di gara vista allo Stadium, riproponendola anche in vista dell'incontro dell'Olimpico. Ma come aveva arbitrato l'arbitro di Seregno? Questa la moviola fatta dall'ex arbitro Calvarese su Tuttosport il giorno dopo della partita di andata: "Altro big match in questa stagione per Simone Sozza, che dopo aver ben diretto i derby di Roma e Milano, allo Stadium porta a casa anche Juventus-Roma senza particolari problemi . L’arbitro di Seregno tiene da subito una soglia tecnica alta, fischiando 10 falli nel primo tempo. In totale saranno poi ventisei, di cui 14 della Juve e 12 della Roma".

E ancora: "L’unica imprecisione della prima frazione è un fallo non ravvisato di Cristante su Thuram nei pressi dell’area romanista. Il primo giallo della gara è per Matias Soulè, che entra con molta foga su Pierre Kalulu: provvedimento giusto. Corretto poco dopo anche quello per Francisco Conceição per un fallo su Gianluca Mancini. Non è rigore sul contatto in area tra Gleison Bremer e Lorenzo Pellegrini, che non è falloso. Regolare il recupero del pallone da parte di Wesley su Edon Zhegrova in occasione del 2-1: non c’è alcun intervento regolare sulla gamba dell’avversario. Giusti anche il terzo e il quarto cartellino giallo, rispettivamente per Manu Koné che ferma Kenan Yildiz lanciato in ripartenza e Bryan Cristante che interviene su Jonathan David che ha già scaricato il pallone (con Sozza che va a muso duro col romanista che gli contesta il provvedimento). L’ultimo ammonito è Weston McKennie che stende Wesley poco lontano dalla trequarti".