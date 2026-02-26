Tuttosport.com
Pinsoglio rinnova con la Juve: “Legame indissolubile”: il comunicato e i dettagli

Il portiere bianconero ha prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora
Il matrimonio tra la Juve e Pinsoglio continua: il terzo portiere bianconero è un uomo spogliatoio molto importante e anche nella prossima stagione avrà questo ruolo. Figure come la sua sono determinanti per fare da collante alla squadra, soprattutto in questo momento in cui i bianconeri stanno provando a rialzarsi e a ricostruire con Spalletti al comando. E collezionerà così la sua decima stagione con la maglia della Vecchia Signora. 

Il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l'Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato.

 

 

Tornando all'attualità, Carlo non è solo un estremo difensore pronto a dare il massimo ogni volta che viene chiamato in causa; è l'anima dello spogliatoio. Rappresenta alla perfezione lo "stile Juve". Pinsoglio, nel corso delle stagioni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i compagni grazie alla sua leadership positiva, al suo essere una fonte inesauribile di energia e, soprattutto, un chiaro esempio di abnegazione e impegno.Siamo felici di sapere che il suo carisma continuerà a essere una costante in ogni allenamento e in ogni partita. Dai un po' eh, Pinso! Avanti insieme!".

