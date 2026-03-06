Vicario-Juve, interessi convergenti: Di Gregorio e Perin ai saluti e tutti i nomi per la rivoluzione in porta

Si guardano da lontano, con magnetismo, tra le pieghe delle rispettive insoddisfazioni, speranzosi di poter riscrivere - presto - un nuovo capitolo insieme. Vale per la Juve, la cui porta da qualche mese è diventata a tutti gli effetti un luogo inquieto, “abbonato” alle incertezze di Perin e Di Gregorio. E vale per Guglielmo Vicario, svuotato dall’esperienza in Premier e deciso a tornare quanto prima in Italia. L’arrivo sulla panchina degli Spurs dell’ex sergente bianconero, Igor Tudor, non ha placato la sua nostalgia. Semmai, l’ha acuita, dal momento che dall’Inghilterra filtrano indiscrezioni su un rapporto non proprio idilliaco tra i due. E chissà che ieri sera, a margine dell’ennesima umiliazione stagionale nel “South London Derby” tra Tottenham e Crystal Palace, la testa di Vicario - per un attimo - non si sia teletrasportata a un migliaio di chilometri di distanza. A Torino, la casa della Juventus. Il club in cui confida di ripartire in estate con entusiasmo, ambizione e fiducia. Quella che Luciano Spalletti gli ha trasmesso fin dal primo raduno in Nazionale, eleggendolo in pianta stabile come prima alternativa all’inamovibile Donnarumma. Troppo presto per parlare di trattative, ma il primo contatto - esplorativo - tra le parti c’è stato. Anche perché la Juve, decisa a rimettere mano in estate al parco portieri, non può permettersi di arrivare a giugno senza avere le idee chiare.