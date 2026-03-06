"Di Gregorio tappati le orecchie, sbagliano tutti. Juve, chi manca davvero e quali sono i portieri da prendere"

"Se giochi con ansia, sei fregato"

Perché? «Il portiere deve giocare con una tranquillità maggiore rispetto a tutti gli altri ruoli, perché è una posizione talmente delicata che non può essere messa in discussione». Titolare e riserva, dunque. «Se giochi con ansia, allora sei fregato. Se pensi che per un errore possa giocare l’altro, va a finire che sbagli. Poi va da sé: in squadre come la Juve, titolare e seconda scelta devono essere di egual valore. Ma la concorrenza non dovrebbe esistere. Spalletti comunque li vede tutti i giorni e sa chi sta meglio, fisicamente e mentalmente». Cosa starà pensando, allora, Di Gregorio? «Deve tapparsi le orecchie e non pensare ai mugugni. Non siamo robot, ma esseri umani. Se i tuoi stessi tifosi ti dicono qualcosa e lo percepisci, è complicato rendere al massimo». Un consiglio? «Tapparsi le orecchie. Mettersi il casco. Pensare solo al campo. Una buona prestazione lo potrebbe aiutare, magari un episodio fortunato. Ma è sbagliato a prescindere dare tutta questa colpa e importanza al portiere. Non mi pare che Michele abbia fatto degli errori enormi in queste settimane. E poi vale un vecchio discorso: hanno sbagliato tutti, persino i più grandi. E DiGre chiaramente non può far eccezione in alcun modo».