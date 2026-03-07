Kayode, la Juve mette la freccia! Scout in azione, perché può diventare un colpo enorme

Il debutto con Italiano. Poi con Palladino...

Attenzione: per strapparlo al Brentford servono almeno 30 milioni. Un prezzo significativo alla luce dei 18 milioni investiti l’anno scorso dagli inglesi, quando l’avevano prelevato dalla Fiorentina. Rispetto alle stagioni in Viola, però, Michael ha trovato continuità dimostrando tutte le sue doti sulla lunga distanza e non solo a sprazzi come accaduto in Toscana. Tra l’altro la Juve resta nel cuore e magari sarà anche nel destino di Kayode, che aveva militato fi no all’età di 16 anni nel vivaio bianconero prima di essere scaricato in Serie D al Gozzano. Quella che in apparenza sembrava una bocciatura si è rivelata - col senno del poi - un colpo di fortuna per il giovane terzino che in rossoblù si è messo in luce da Under tra i Dilettanti, attirando l’attenzione della Fiorentina. Il resto è storia degli ultimi anni: il debutto in Serie A e Conference League agli ordini di Vincenzo Italiano che ha avuto il coraggio e il merito di farlo diventare giocatore. A differenza di quanto accaduto col successore Raffaele Palladino, che lo vedeva poco e relegava spesso e volentieri in panchina. Da lì la decisione nel gennaio 2025 di fare i bagagli e volare Oltremanica. Col Brentford che adesso si frega le mani per l’intuizione vincente e spera in un’asta selvaggia per monetizzare il più possibile. Scenario questo che, ovviamente, non farebbe gioco ai club nostrani, che notoriamente non vantano le disponibilità economiche delle società inglesi. Ecco perché la Juve potrebbe provare a giocare d’anticipo nelle prossime settimane, così da cercare di posizionarsi in pole position nella corsa alla freccia classe 2004.