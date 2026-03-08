Tuttosport.com
Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

I bianconeri di Brambilla in campo al Moccagatta per tenersi un posto in zona playoff nel girone B
3 min
Juve Next Gen-Vis PesarofomazioniSerie C
Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo un punto di arrivo. L’obiettivo dei bianconeri resta infatti quello di continuare a crescere e provare a ritagliarsi uno spazio nella zona playoff. Il prossimo appuntamento arriva oggi: la squadra guidata da Brambilla scende in campo contro la Vis Pesaro. Tra i possibili protagonisti c’è anche Adin Licina, talento arrivato a gennaio dal Bayern Monaco. Se inizialmente intorno a lui si percepivano solo impressioni e prime sensazioni, ora il suo potenziale appare molto più evidente. Finora ha avuto poco spazio, complice il necessario periodo di ambientamento e un percorso di inserimento graduale nel mondo bianconero ma chissà che non possa avere più spazio a partire da oggi per mettere ancor di più in mostra le sue qualità. E Savio intanto suona la carica in vista della partita: "Domenica torniamo tra le mura amiche dopo quasi un mese per quello che possiamo considerare uno scontro diretto per la zona playoff: siamo pronti per una grande partita". 

Juve Next Gen-Vis Pesaro, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Vis Pesaro in occasione della trentunesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 8 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Vis Pesaro

Juve Next Gen: Mangiapoco, Savio, Gil Puche, Van Aarle; Mulazzi, Macca, Faticanti, Puczka; Guerra, Anghelé; Deme. All. Brambilla

Vis Pesaro: Guarnone; Di Renzo, Primasso, Barranco; Zoia, Paganini, Berengo, Giovannini; Di Paola; Lari, Jallow. All. Stellone

