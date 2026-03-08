Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C

La Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo un punto di arrivo. L’obiettivo dei bianconeri resta infatti quello di continuare a crescere e provare a ritagliarsi uno spazio nella zona playoff. Il prossimo appuntamento arriva oggi: la squadra guidata da Brambilla scende in campo contro la Vis Pesaro. Tra i possibili protagonisti c’è anche Adin Licina, talento arrivato a gennaio dal Bayern Monaco. Se inizialmente intorno a lui si percepivano solo impressioni e prime sensazioni, ora il suo potenziale appare molto più evidente. Finora ha avuto poco spazio, complice il necessario periodo di ambientamento e un percorso di inserimento graduale nel mondo bianconero ma chissà che non possa avere più spazio a partire da oggi per mettere ancor di più in mostra le sue qualità. E Savio intanto suona la carica in vista della partita: "Domenica torniamo tra le mura amiche dopo quasi un mese per quello che possiamo considerare uno scontro diretto per la zona playoff: siamo pronti per una grande partita".