Inter, per il vivaio si guarda in casa Juve: piace il direttore del cambiamento

Sbravati, il direttore del cambiamento

In particolare, l’Inter è alla ricerca del sostituto di Massimo Tarantino – responsabile del settore giovanile nerazzurro -, promesso sposo della Roma che a sua volta sostituirà Alberto De Rossi. E, in cima alla lista dei possibili sostituti è balzato proprio Sbravati. Il classe 1965 è arrivato alla Juventus nell’estate del 2024, chiamato a completare la struttura con a capo Cristiano Giuntoli, insieme a Pompilio e Stefanelli. Dopo la rivoluzione dell’estate scorsa, è rimasto solo lui mentre tutto intorno molte cose sono cambiate e stanno cambiando. E non è esattamente un caso, a parlare è il lavoro svolto in questi anni in bianconero. Ad oggi, le Under della Juventus sono ai vertici dei campionati di categoria e costituiscono un modello da studiare e replicare. L’anno scorso l’Under 16 si è cucita sul petto lo scudetto. Da Paonessa a Corigliano e Santa Maria, passando per Pipitò, Pamè. Ghiotto, Laruccia e gli ultimi arrivati Deniz e Krediet: non si tratta solo di talenti scovati, ma anche protetti e valorizzati all’interno di un percorso che non è solo sportivo ma umano.