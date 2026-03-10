Prima del match tra Juventus e Pisa, Mario Mandzukic è diventato il grande protagonista all'Allianz Stadium : saluto all'intero stadio, risposta calorosissima del popolo bianconero ed emozioni a non finire. Un ritorno a Torino che ha scaldato i cuori dei tanti tifosi, troppi i ricordi legati all'attaccante croato diventato un simbolo della Juventus vincente degli ultimi anni che con SuperMario ha anche accarezzato il sogno Champions . Indimenticabile la sua rovesciata a Cardiff per il momentaneo pareggio contro il Real Madrid in una notte poi trasformatasi in amarezza per il risultato finale . Del cuore e della grinta di Mandzukic non può restare che un dolcissimo ricordo, legato indissolubilmente a Max Allegri e al loro rapporto.

Lo scatto che accende i ricordi

Nella Juventus di Allegri, Mandzukic si è sacrificato tantissimo, partito da numero 9 fino a diventare un esterno di tutta fascia pur di far funzionare i meccanismi di Max. Tra i due un feeling che si è palesato spesso nella parole rilasciate dal tecnico livornese verso Mario e un'amicizia che è rimasta nel tempo, come dimostrano le ultime stories apparse sul profilo di Mandzukic. Uno scatto in compagni di Allegri con 'Tuhderstrack' degli Ac/Dc in sottofondo, la stessa canzone dei prepartita passati insieme all'Allianz Stadium, e colori delle due maglie che non sono passati inosservati tra i tifosi juventini. Allegri in nero, Manduzkic in bianco: fusione perfetta per ricordare un passato glorioso. Mandzukic ha dunque prosegutio il suo viaggio in Italia dopo aver assistito a Juventus-Pisa, vinta dai bianconeri per 4-0. L'ex attaccante croato è passato anche da Milano per ritrovare Allegri e per salutare anche il connazionale Luka Modric, presente nella seconda stories pubblicata da Mario, con il quale ha sfiorato il clamoroso trionfo al Mondiale del 2018 in Russia.