Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa Italia

Le bianconere di Canzi in campo con un solo obiettivo: mettere un primo passo verso la finale
2 min
Juventus WomenFiorentinacoppa italia
Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa Italia
La Juventus Women torna in campo in Coppa Italia Femminile per la semifinale d’andata contro la Fiorentina, in programma a Firenze. Dopo la pausa per le nazionali, le due squadre sono pronte a sfidarsi nel primo dei due confronti che mettono in palio l’accesso alla finale. Le bianconere arrivano all’appuntamento in un momento delicato: nelle ultime settimane è infatti arrivata l’eliminazione dalla UEFA Women's Champions League, seguita dal pareggio contro la Ternana in campionato. La formazione piemontese cercherà quindi di ripartire proprio dalla coppa nazionale per ritrovare slancio. Di umore diverso la squadra viola, reduce da due vittorie consecutive che hanno permesso di rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia. 

Dove vedere Fiorentina-Juve Women

La sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia Women: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18:00.

Fiorentina-Juve Women, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Filangeri; Cherubini, Severini, Curmark; Eriksdottir, Janogy, Bredgaard. Allenatore: Pablo Piñones-Arce.

Juventus Women (3-4-2-1): De Jong; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Godo; Beccari, Capeta. Allenatore: Canzi.

