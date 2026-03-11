Juve Women show, Beccari e Capeta stendono la Fiorentina: finale di Coppa Italia ad un passo

La Juventus Women torna alla vittoria, lo fa in Coppa Italia Femminile per la semifinale d’andata contro la Fiorentina. Dopo 4 gare senza successi tra Champions e campionato (nell'ultimo match 2-2 con la Ternana), le bianconere fanno loro il primo atto del duello che vale la finale della competizione tricolore. La squadra di mister Massimiliano Canzi si impone per 0-2, segnando una rete per tempo: al 9' è Beccari a sbloccare la sfida, con un tap-in sul preciso assist di Capeta.
Nel secondo tempo è la stessa Capeta a mettersi in proprio e, con un chirurgico piattone destro, a beffare Fiskerstrand fissando il risultato. L'unica nota stonata di giornata per le bianconere il problema fisico rimediato da Bonansea, con l'attaccante costretta ad uscire dopo soli 35'. Sfida di ritorno in programma tra due settimane, con la finale che sembra ormai ad un passo (in attesa del risultato dell'altra semifinale tra Roma ed Inter). Ma la testa per la Juve si riproietta subito al campionato: domenica c'è da affrontare il Milan.
Fiorentina-Juve Women, rivivi la diretta
90' + 4' - FINISCE QUI! Fiorentina battuta in casa dalla Juve Women per 0-2, decidono Beccari e Capeta
90' - Segnalati 4' di recupero
84' - Cambio Juve: fuori Carbonell, dentro Kullberg
83' - DE JONG DICE NO! La Fiorentina prova a riaprire la contesa col destro potente di Bredgaard, De Jong ci mette una pezza. Sul continuo dell'azione rete di Janogy che viene però annullata per offside
69' - Altra sostituzione per le viola: esce Johansen ed entra Lombardi
65' - Sostituzioni anche per la Juve: dentro Vangsgaard e Ferreira Pinto, fuori Capeta e Beccari
60' - Triplo cambio Fiorentina: fuori Omarsdottir dentro Eiriksdottir, fuori Curmark dentro Bonfantini, fuori Orsi dentro Catena
58' - BECCARI SFIORA IL TRIS! L'attaccante bianconera fa scorrere il pallone e calcia col destro ad incrociare, ma non trova lo specchio
51' - RADDOPPIO BIANCONERO! Passaggio per Capeta che in area invece di provare il tiro incrociato col sinistro fa scorrere il pallone e calcia col piattone destro sul primo palo, sorprendendo Fiskerstrand: è 2-0 Juve sulla Fiorentina
46' - INIZIA LA RIPRESA! Si riparte
45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre a riposo con la Juve avanti di misura sulla Fiorentina, decide il gol al 9' di Beccari
45' - Concesso 1' di recupero
36' - SALVATAGGIO JUVE! Fiorentina vicinissima al pari: Woldvik in area da terra calcia a botta sicura, clamoroso intervento di Calligaris che rinvia un pallone destinato in rete
35' - Cambio forzato per Canzi: esce Bonansea, entra Thomas
28' - Ancora Juve all'attacco: stacco aereo di Stolen Godo, brava ad anticipare l'avversaria ma senza trovare la porta
20' - JUVENTUS SHOW! Progressione sulla destra di Bonansea, palla per Beccari che a sua volta serve Capeta: la portoghese prova un bellissimo colpo di tacco che esce fuori di poco
19' - LE BIANCONERE SFIORANO IL RADDOPPIO! Traversone insidioso dalla destra, Fiskerstrand esce completamente a vuoto e allora la palla arriva a Carbonell, che però di testa (forse sorpresa dall'errore del portiere viola) per pochissimo non trova lo specchio della porta
9' - JUVE WOMEN IN VANTAGGIO! Triangolazione perfetta delle bianconere: palla in profondità di Bonansea per Capeta, passaggio basso in area per Beccari che in tap-in non sbaglia e porta le bianconere avanti
7' - Ancora bianconere all'attacco: Stolen Godo si mette in proprio, va sul fondo rientrando sul destro e calcia forte sul primo palo, ottima risposta di Fiskerstrand a deviare in corner
3' - PRIMO SQUILLO JUVE! Cross insidiosissimo di Carbonell sul primo palo, Capeta per un soffio non ci arriva in spaccata
1' - INIZIA LA PARTITA!
Dove vedere Fiorentina-Juve Women
La sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia Women: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18:00.
Fiorentina-Juve Women, le formazioni ufficiali
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Janogy, Bredgaard, Orsi, Severini, Van Der Zanden, Faerge, Omarsdottir, Curmark. A disposizione: Bettineschi, Filangeri, Bonfantini, Catena, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Eiriksdottir, Cherubini, Bartalini. Allenatore: Pablo Piñones-Arce.
Juventus Women (3-4-2-1): De Jong, Lenzini, Salvai, Calligaris, Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Godo, Capeta. A disposizione: Rusek, Martinazzi, Perry, Kullberg, Harviken, Rosucci, Vangsgaard, Thomas, Krumbiegel, Pinto, Brighton, Cambiaghi. Allenatore: Canzi.
La Juventus Women torna alla vittoria, lo fa in Coppa Italia Femminile per la semifinale d’andata contro la Fiorentina. Dopo 4 gare senza successi tra Champions e campionato (nell'ultimo match 2-2 con la Ternana), le bianconere fanno loro il primo atto del duello che vale la finale della competizione tricolore. La squadra di mister Massimiliano Canzi si impone per 0-2, segnando una rete per tempo: al 9' è Beccari a sbloccare la sfida, con un tap-in sul preciso assist di Capeta.
Nel secondo tempo è la stessa Capeta a mettersi in proprio e, con un chirurgico piattone destro, a beffare Fiskerstrand fissando il risultato. L'unica nota stonata di giornata per le bianconere il problema fisico rimediato da Bonansea, con l'attaccante costretta ad uscire dopo soli 35'. Sfida di ritorno in programma tra due settimane, con la finale che sembra ormai ad un passo (in attesa del risultato dell'altra semifinale tra Roma ed Inter). Ma la testa per la Juve si riproietta subito al campionato: domenica c'è da affrontare il Milan.
Fiorentina-Juve Women, rivivi la diretta
90' + 4' - FINISCE QUI! Fiorentina battuta in casa dalla Juve Women per 0-2, decidono Beccari e Capeta
90' - Segnalati 4' di recupero
84' - Cambio Juve: fuori Carbonell, dentro Kullberg
83' - DE JONG DICE NO! La Fiorentina prova a riaprire la contesa col destro potente di Bredgaard, De Jong ci mette una pezza. Sul continuo dell'azione rete di Janogy che viene però annullata per offside
69' - Altra sostituzione per le viola: esce Johansen ed entra Lombardi
65' - Sostituzioni anche per la Juve: dentro Vangsgaard e Ferreira Pinto, fuori Capeta e Beccari
60' - Triplo cambio Fiorentina: fuori Omarsdottir dentro Eiriksdottir, fuori Curmark dentro Bonfantini, fuori Orsi dentro Catena
58' - BECCARI SFIORA IL TRIS! L'attaccante bianconera fa scorrere il pallone e calcia col destro ad incrociare, ma non trova lo specchio
51' - RADDOPPIO BIANCONERO! Passaggio per Capeta che in area invece di provare il tiro incrociato col sinistro fa scorrere il pallone e calcia col piattone destro sul primo palo, sorprendendo Fiskerstrand: è 2-0 Juve sulla Fiorentina
46' - INIZIA LA RIPRESA! Si riparte
45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Squadre a riposo con la Juve avanti di misura sulla Fiorentina, decide il gol al 9' di Beccari
45' - Concesso 1' di recupero
36' - SALVATAGGIO JUVE! Fiorentina vicinissima al pari: Woldvik in area da terra calcia a botta sicura, clamoroso intervento di Calligaris che rinvia un pallone destinato in rete
35' - Cambio forzato per Canzi: esce Bonansea, entra Thomas
28' - Ancora Juve all'attacco: stacco aereo di Stolen Godo, brava ad anticipare l'avversaria ma senza trovare la porta
20' - JUVENTUS SHOW! Progressione sulla destra di Bonansea, palla per Beccari che a sua volta serve Capeta: la portoghese prova un bellissimo colpo di tacco che esce fuori di poco
19' - LE BIANCONERE SFIORANO IL RADDOPPIO! Traversone insidioso dalla destra, Fiskerstrand esce completamente a vuoto e allora la palla arriva a Carbonell, che però di testa (forse sorpresa dall'errore del portiere viola) per pochissimo non trova lo specchio della porta
9' - JUVE WOMEN IN VANTAGGIO! Triangolazione perfetta delle bianconere: palla in profondità di Bonansea per Capeta, passaggio basso in area per Beccari che in tap-in non sbaglia e porta le bianconere avanti
7' - Ancora bianconere all'attacco: Stolen Godo si mette in proprio, va sul fondo rientrando sul destro e calcia forte sul primo palo, ottima risposta di Fiskerstrand a deviare in corner
3' - PRIMO SQUILLO JUVE! Cross insidiosissimo di Carbonell sul primo palo, Capeta per un soffio non ci arriva in spaccata
1' - INIZIA LA PARTITA!