Juve Women show, Beccari e Capeta stendono la Fiorentina: finale di Coppa Italia ad un passo

Dove vedere Fiorentina-Juve Women

La sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia Women: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18:00.