Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

L'obiettivo è il quarto posto per la Juve e per farlo c'è da dare continuità allla vittoria di settimana scorsa contro il Pisa. Un primo tempo difficile e poi il 4-0 maturato nella ripresa per tre punti pesantissimi per riportare i bianconeri a meno uno in classifica da Roma e Como. La trasferta di Udine contro la formazione di Runjaic non è delle più semplici visto il momento positivo dei friulani, ma per Spalletti e i suoi ragazzi c'è un unico risultato a cui puntare.