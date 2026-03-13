Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri sono pronti a sfidare la squadra di Runjaic: tutte le informazioni sulla partita
3 min
Udinese-JuventusSerie A
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

L'obiettivo è il quarto posto per la Juve e per farlo c'è da dare continuità allla vittoria di settimana scorsa contro il Pisa. Un primo tempo difficile e poi il 4-0 maturato nella ripresa per tre punti pesantissimi per riportare i bianconeri a meno uno in classifica da Roma e Como. La trasferta di Udine contro la formazione di Runjaic non è delle più semplici visto il momento positivo dei friulani, ma per Spalletti e i suoi ragazzi c'è un unico risultato a cui puntare. 

Udinese-Juve, orario e dove vederla

Udinese Juventus si affronteranno il 14 marzo nel match valido per la 29ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato a Udine, alle ore 20:45.  La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su Dazn, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app o direttamente su browser tramite pc e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Udinese-Juve

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. All. Runjaic

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Arbitro: Mariani

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS