Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

L'obiettivo è il quarto posto per la Juve e per farlo c'è da dare continuità allla vittoria di settimana scorsa contro il Pisa. Un primo tempo difficile e poi il 4-0 maturato nella ripresa per tre punti pesantissimi per riportare i bianconeri a meno uno in classifica da Roma e Como. La trasferta di Udine contro la formazione di Runjaic non è delle più semplici visto il momento positivo dei friulani, ma per Spalletti e i suoi ragazzi c'è un unico risultato a cui puntare.
Udinese-Juve, orario e dove vederla
Udinese e Juventus si affronteranno il 14 marzo nel match valido per la 29ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato a Udine, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su Dazn, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app o direttamente su browser tramite pc e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni di Udinese-Juve
Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. All. Runjaic
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
Arbitro: Mariani
