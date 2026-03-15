Pagelle Juve: Boga straripante, Perin titolare, Locatelli fondamentale

Dopo il poker al Pisa, la Juve di Spalletti vince anche a Udine e si posiziona in zona Champions (a 53 punti) in attesa della sfida tra Como e Roma. Per i bianconeri ancora a segno Boga, al terzo gol con la maglia Juve, e Conceicao (rete regolare annullata dal Var). Tre punti preziosi per la corsa all'Europa: prossimo appuntamento, sabato 21 all'Allianza contro il Sassuolo.
Perin 6
Si gode il primo tempo in tranquillità, tra i pali, distendendosi giusto in occasione del tiro - telefonato - di Atta. Nel recupero, con esperienza, fa sue un paio di palle velenose. Quarta partita da titolare, per Di Gregorio ormai è panchina.
Kalulu 6
Kamara lo costringe agli straordinari. Dopo un primo tempo singhiozzante, il francese pigia sul tasto reset e ricomincia a giocare con l’ordine e l’applicazione a cui ci ha abituati negli ultimi mesi. Non affonda il colpo ma tiene botta
Bremer 6
Non è al top della condizione, e allora non corre il rischio di rompere la linea con anticipi aggressivi, aspettando Davis a ridosso dell’area. Duello rusticano con il centravanti avversario, da calcio vero.
Kelly 7
Propositivo nelle intenzioni, con anticipi puntuali che innescano ripartenze interessanti per la Juve. Dopo un paio di pallacce, smistate con approssimazione, aggiusta la mira: prima manda in porta Boga, poi innesca il gol del’1-0 che nasce da un suo lancio millimetrico per Yildiz. Serata da Bonucci d'antan
Cambiaso 6.5
A sto giro la gloria la sfiora soltanto, vedendosi parare da Okoye una sua frustata ravvicinata sugli sviluppi di corner. Prezioso nel lavoro di copertura sulle diagonali. Protagonista di un siparietto tra Marocchi e Spalletti a Sky sulla posizione, che per il tecnico deve essere necessariamente alla ricerca di spazi
David (45’ st) ng
Locatelli 6.5
La pressione dell’Udinese lo costringe a qualche piroetta di troppo pur di trovare il suggerimento giusto per il compagno. Fondamentale in fase di non possesso, dove si “diverte” ad accartocciarsi a più riprese pur di arginare le folate dell’Udinese. Okoye gli nega il golasso con una smanacciata da applausi.
Thuram 6.5
Efficace e lungimirante nel ripulire al volo - in stile “Harlem Globetrotters” - le palle sporche che gli vengono recapitate. Troppo frettoloso al limite dell’area, dove non riesce a centrare mai lo specchio della porta. Colpa anche di un pestone rimediato nel primo tempo che manda in allarme Spalletti.
Koopmeiners (3’ st) 6
Loca gli concede qualche scorribanda in più del solito e lui non si fa pregare, come in occasione del gol, sfiorato di testa, sul cross di Boga. Pomo della discordia per il fuorigioco: se c'è un esempio di offside passivo, è il suo ma ormai gli arbitri sono una scheggia impazzita.
Conceiçao 6.5
Archivia un primo tempo all’insegna del “vorrei ma non riesco” con concretezza, come nell’azione del gol del 2-0, annullato poi per fuorigioco di Koopmeiners. Sta crescendo a vista d'occhio.
Miretti (33’ st) ng
McKennie 6
Altro giro, altra gara trascorsa a improvvisarsi “diez”, esterno a tutta fascia, trequartista alle spalle di Boga… Spalletti sa di potergli chiedere qualsiasi cosa, tanto la sostanza resta la stessa: applicazione, sacrificio e lucidità nelle scelte.
Boga 7.5
È in una condizione psico-fisica straripante. Energico, frizzante e - all’occorrenza - pure generoso nell’abbassarsi di 30 metri per aiutare la Juve a ripartire. Dopo un paio di squilli isolati, trova il gol del vantaggio con essenzialità, spedendo in porta il cioccolatino di Yildiz. Poi la chance del raddoppio, scongiurata da un super intervento di Okoye. Terzo sigillo di fila: chissà che Spalletti non abbia trovato il suo “centravanti”.
Gatti (33’ st) ng
Yildiz 8
Spalletti temeva che schierandolo da falso nueve potesse soffocarne gli spunti: detto fatto, con una prima mezz’ora del turco in apnea. Poi la mossa decisiva: il dirottamento a sinistra, la sua zona di comfort, al posto di Boga, e nel giro di 5 minuti Kenan riacquisisce fiducia e smalto, bruciando Zarraga e servendo all’ex Nizza la palla del vantaggio.
Kostic (45’ st) ng
All. Spalletti 6.5
Esame cruciale per la volata Champions passato. Al netto di qualche blackout difensivo. Bravo a scambiare Yildiz e Boga: intuizione premiata da 3 punti pesantissimi, che gli permetteranno di passare una notte da solo al quarto posto.
Dopo il poker al Pisa, la Juve di Spalletti vince anche a Udine e si posiziona in zona Champions (a 53 punti) in attesa della sfida tra Como e Roma. Per i bianconeri ancora a segno Boga, al terzo gol con la maglia Juve, e Conceicao (rete regolare annullata dal Var). Tre punti preziosi per la corsa all'Europa: prossimo appuntamento, sabato 21 all'Allianza contro il Sassuolo.
Perin 6
Si gode il primo tempo in tranquillità, tra i pali, distendendosi giusto in occasione del tiro - telefonato - di Atta. Nel recupero, con esperienza, fa sue un paio di palle velenose. Quarta partita da titolare, per Di Gregorio ormai è panchina.
Kalulu 6
Kamara lo costringe agli straordinari. Dopo un primo tempo singhiozzante, il francese pigia sul tasto reset e ricomincia a giocare con l’ordine e l’applicazione a cui ci ha abituati negli ultimi mesi. Non affonda il colpo ma tiene botta