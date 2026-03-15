Pagelle Juve: Boga straripante, Perin titolare, Locatelli fondamentale

Dopo il poker al Pisa, la Juve di Spalletti vince anche a Udine e si posiziona in zona Champions (a 53 punti) in attesa della sfida tra Como e Roma. Per i bianconeri ancora a segno Boga, al terzo gol con la maglia Juve, e Conceicao (rete regolare annullata dal Var). Tre punti preziosi per la corsa all'Europa: prossimo appuntamento, sabato 21 all'Allianza contro il Sassuolo.