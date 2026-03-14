Dopo la vittoria netta contro il Pisa, la Juventus continua il suo percorso in campionato e sfida l' Udinese , match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'obiettivo della squadra di Spalletti è chiaro: vincere a ogni costo per restare in corsa Champions e mettere pressione a Roma e Como, impegnate una contro l'altra domani, domenica 15 marzo. Lo stesso Conceicao in conferenza stampa ha confermato: "Se tra Roma, Como e Juventus metto o tolgo qualcuno dalla corsa al quarto posto? Metto la Juve, delle altre non mi importa. Mi interessa solo che siamo nelle prime quattro, lavoriamo per quello: sappiamo che abbiamo la qualità per stare lì". Servirà quindi una prestazione di livello, anche se i precedenti sorridono alla squadra di Spalletti: la Vecchia Signora in stagione ha già affrontato due volte i friulani, vincendo entrambe le partite.

" Non mi sembra che Di Gregorio abbia combinato tutti questi disastri" - ha spiegato Padelli , collega di ruolo e prossimo avversario della Juve. L'ex portiere ha parlato molto bene anche di Spalletti: quei due anni con Lucio sono stati cruciali per la mia carriera, sotto tutti i punti di vista. QUI L'INTERVISTA COMPLETA .

Dopo l'ottima prova contro il Pisa, Spalletti ha deciso di dare fiducia a Yildiz per il ruolo di centravanti , con Boga ala sinistra. David, dopo le ultime opache prestazioni, va in panchina. Il turco ha la possibilità di confermarsi determinante anche spalle alla porta, anche se avrà la libertà di spaziare, sfruttando i movimenti di McKennie.

Tevez ed Evra si sono ritrovati e abbracciati, dopo averlo fatto tante volte con la maglia della Juve. Qui le immagini:

Weston McKennie fin qui è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione della Juve . L'americano come sempre si è messo al servizio della squadra e con Luciano Spalletti è diventato imprescindibile tanto da meritare il rinnovo , vero bomber bianconero. Eppure l'esperienza di Weston a Torino non è sempre stata tutta rosa e fiori , come sottolineato dal classe 1998 nel corso del podcast The Cooligans: " Il mio tempo alla Juve è stato un ottovolante di emozioni . Penso che sia una relazione piuttosto pubblica, sì, una relazione pubblica come si può dire. Però mi sono sempre sentito a casa qui e ho sempre sentito di appartenere a questo posto". QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI .

18:34

Spalletti-Juve, come è andato l'incontro

Vedersi fa tutta la differenza del mondo. Non solo: vedersi aiuta pure a capire meglio le intenzioni, a prescindere dalle parole. Per questo, nel nuovo confronto andato ieri in scena tra la società e Luciano Spalletti, un po’ di paletti sul futuro sono arrivati. Non ancora la firma, ma per quello c’è tempo, almeno una decina di giorni: non è certo in discussione, mentre i piani futuri sì, lo sono, e lo saranno ancora nei prossimi vertici, nei nuovi incroci, in quella che Lucio chiama più banalmente e pragmaticamente “programmazione”. QUI L'ESITO DELL'INCONTRO.

18:23

Il pronostico di Udinese-Juve

Il sabato sera di Serie A è interamente a tinte bianconere. Da vedere quale sfumatura salterà più all'occhio: se quella dell'Udinese di Zaniolo e Davis oppure quella della Juventus di Yildiz: un successo permetterebbe alla Vecchia Signora di portarsi momentaneamente al quarto posto, in attesa del risultato di Como-Roma. Qui il pronostico.

18:10

Runjaic esalta la Juve

A tutto Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus. Non sono mancati elogi da parte dell'allenatore tedesco nei confronti dei bianconeri, definendo la squadra di Luciano Spalletti "la più forte della Serie A insieme all'Inter" e riservando grandi complimenti a diversi calciatori juventini. Nonostante questo Runjaic non parte sconfitto, forte anche dell'ultima ottima prova contro l'Atalanta. QUI LA CONFERENZA COMPLETA.

18:00

Conceicao chiama Bernardo Silva alla Juve

Come già successo con Locatelli in occasione di Inter-Juve e Kalulu per Roma-Juve, a presentare la partita alla vigilia non è stato come di consueto Luciano Spalletti, bensì Francisco Conceicao. Il portoghese ha toccato vari argomenti: corsa Champions, futuro e... il mercato, con particolare riferimento al connazionale Bernardo Silva (il cui contratto con il Manchester City è in scadenza). QUI LA CONFERENZA COMPLETA.

17:50

Dove vedere il match

Udinese e Juventus si affronteranno il 14 marzo nel match valido per la 29ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato a Udine, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su Dazn, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app o direttamente su browser tramite pc e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

17:45

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori:

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis. All. Runjaic.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Bluenergy Stadium - Udine