"Hanno rimesso in discussione qualcosa che non doveva esserlo": Spalletti distrugge Mariani e VAR

Spalletti: "In base ai giocatori bisogna fare qualcosa di diverso"

Spalletti a Dazn sul ruolo al centro dell’attacco: "Dipende sempre dal ragionamento della squadra. Se gioca uno come Boga o Yildiz non devi permettere che gli altri si ricompattino nell’area di rigore: se fanno blocco squadra basso hanno vantaggio loro. Per come hanno scelto di fare c’era da andare qualche volte dietro le spalle, quando loro vengono a fare 1 contro 1 bisogna andare da dietro che c’è spazio sufficiente. Se hai calciatori differenti, fisici, che son forti in area di rigore, chiaro che puoi fare questo avvolgere fino a fondo campo e andare a fare dei cross. In base alla tipologia bisogna usare qualcosa di diverso".

Il gol di Gatti a Roma e la protezione del lavoro Juve

E continua: "L’importanza del gol di Gatti con la Roma? Allora ragazzi voi… Da dove partiamo? Stasera abbiamo giocato una partita non per vedere cosa succedeva ma per determinare cosa doveva succedere. I ragazzi sono stati mentalmente vogliosissimi, cattivissimi. Poi siete così convinti che nel primo tempo di Roma non meritassimo qualcosa di più e che poi si va a dover fare i soliti giochini di chi vuoi dare addosso e chi vuoi un po’ proteggere, chi vuoi dare vantaggi dei punti… Noi oggi dovevamo proteggere il nostro lavoro, che non è un lavoro buttato lì per caso o buttato via per dei risultati, che possono succedere. Dovevamo proteggere quanto fatto, la fatica, quello che ci eravamo detti, quello che abbiamo fatto vedere che secondo me sono tante cose fatte bene e belle. Poi l’episodio vi permette a tutti di entrare in ballo e dire a ognuno quello che gli fa più piacere dire. L’episodio, non quelle che sono le strutture e le dinamiche delle partite giocate: questa squadra ha sempre giocato buone partite e ha sempre giocato a calcio. Quello che c’era al 90’ a Roma me ne frega poco, anzi ancora meglio: ha fatto vedere, quando c’era piovuto tutto addosso, che la squadra ha saputo reagire nelle difficoltà estreme, e ha fatto vedere un lato che ancora non gli riconosco fino in fondo, che è questo carattere, questa mentalità, questa testa forte".