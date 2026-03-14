Juve, sono io il tuo centravanti: Boga bomber e Conceicao rabbia social, "Contro tutti come sempre"

La Juventus conquista un successo importante sul campo dell’Udinese e si prende momentaneamente il quarto posto in classifica. A decidere la sfida è ancora Boga, alla terza rete consecutiva, servito da un ottimo assist di Yildiz. I bianconeri offrono una prova solida e trovano anche il raddoppio con Conceicao, poi cancellato ingiustamente dal VAR dopo la revisione dell’arbitro Mariani con annesse polemiche per la decisione arbitrale. A fine gara proprio Boga, Yildiz e Bremer analizzano la pesante vittoria per la corsa europea.
Boga, le qualità di Yildiz e la crescita personale
Boga a Sky ha dichiarato: "Non lo so, non penso (sui tre gol consecutivi in carriera ndr). Spalletti mi parla sempre anche in allenamento perché è una situazione che devo migliorare, anche la squadra mi aiuta sempre. Mi hanno accolto tutti bene e ogni partita voglio dare il 100%". Sulla parabola delle ultime stagioni: "Dipende da molte cose. Ho avuto problemi di continuità in passato ma ora sono nella piena maturità. Ho imparato tanto all'Atalanta e al Nizza, ora voglio continuare così". Sulle qualità di Yildiz: "Ha grandi qualità e per me è molto bello giocare con lui. Anche da fuori, quando non ero ancora qua, lo guardavo spesso perché questo tipo di giocatore mi fa amare il calcio".
"Sinistra o al centro gioco dove dice il mister"
L'esterno parla anche a Dazn al termine della sfida: "Sì momento molto bello per me, ringrazio Dio ogni mattina per questa opportunità. Sono molto contento anche per la squadra, è stata una vittoria molto importante per noi. Se in settimana avevo provato a fare la punta? No, è venuto dentro la partita. Cercavamo di avere più profondità, per avere più spazio e ha funzionato bene: avevamo avuto qualche occasione per fare gol, potevamo chiuderla nel primo tempo. Ma nella ripresa abbiamo difeso bene e l’abbiamo portata a casa. Riproporre questo scambio di posizione con Yildiz? Dipende dal mister, dove mi chiede di giocare darò sempre il 100%, che sia a sinistra o al centro, l’importante è aiutare la squadra a vincere. Quanto incide il lavoro di Spalletti? Siamo tutti giocatori a cui piace l’1 contro 1, sappiamo bene le nostre qualità: davanti siamo tutti veloci, il mister ci dà molta libertà. Ogni partita proviamo a fare qualcosa, e credo che in questo momento funzioni bene".
Yildiz: "Boga più veloce di me"
Al termine della sfida anche Yildiz commenta a Sky la prova della squadra e quella personale: "Dieci gol e dieci assist? Molto bene, è tutto per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro l'Udinese e questo è importante. Obiettivo? No, provo sempre a fare di più ma è tutto per la squadra. Io sono cambiato da quell'esordio con l'Udinese in Serie A, sono contento per la strada fatta ma posso crescere ancora di più". Poi, a Dazn un commento sulle richieste di Spalletti: "Ha chiesto a me e Boga di invertirci e abbiamo segnato? Io sono veloce ma Boga un po’ di più: abbiamo fatto bene, è stata una grande partita. Come mi sono trovato da falso 9 a inizio partita? Ho giocato anche qualche altra partita, ho fatto qualche sprint ma ho fatto di più poi a sinistra”. Sul gol di Conceicao: “Non possiamo cambiare quello che è successo".
Bremer: "Ho studiato Davis, io e Kelly..."
Insieme al turco anche Bremer: "Le partite in trasferta sono sempre difficili soprattutto contro l'Udinese che è una squadra fisica. L'importante era vincere e lo abbiamo fatto, importanti i tre punti". Sul quarto posto: "Dobbiamo fare il nostro, vincere le partite e sperare in un passo falso degli altri. Bella partita di tutta la squadra, soprattutto in difesa: stavamo prendendo troppi gol, c’è stata compattezza ed era quello l’importante. Contava solo vincere e arrivare ai 3 punti. Sapevamo che era una gara tosta contro una squadra fisica: Davis l’ho studiato, sta facendo un buon campionato, è un grande attaccante. Io e Kelly l’abbiamo contenuto bene, poi è entrato anche Gatti: è stata una bella partita”.
Conceicao e la rabbia social
Conceicao, invece, ha dedicato un post sui social per esprimere il suo dissenso sul gol annullato senza nasconderlo. L'esterno portoghese, che aveva realizzato la rete del 2-0 che avrebbe tolto qualche preoccupazione di troppo alla Juve, ha postato nelle sue storie Imstagram il post con il risultato finale della partita contro l'Udinese e poi scrive un messaggio molto diretto: "Contro tutti come sempre". L'errore arbitrale è stato poi commentato anche da Spalletti nel post partita: "Il gol di Conceicao per me è buono. L’unico elemento che c’è per toglierlo è la vicinanza col portiere, ma lui non è fermo, viene dalla posizione opposta da dove viene palla, il portiere vede sempre la palla. Sennò si ritorna a dire quello che ci era stato detto contro la Lazio quando c’è stato annullato il gol perché era sulla traiettoria della palla e lì la distanza non era stata considerata. Va via dalla visuale del portiere Koopmeiners, il portiere la vede sempre la palla. E’ un po’ vicino ma la vicinanza non conta, tant’è che nessuno ha detto niente dei giocatori dell’Udinese”.
La Juventus conquista un successo importante sul campo dell’Udinese e si prende momentaneamente il quarto posto in classifica. A decidere la sfida è ancora Boga, alla terza rete consecutiva, servito da un ottimo assist di Yildiz. I bianconeri offrono una prova solida e trovano anche il raddoppio con Conceicao, poi cancellato ingiustamente dal VAR dopo la revisione dell’arbitro Mariani con annesse polemiche per la decisione arbitrale. A fine gara proprio Boga, Yildiz e Bremer analizzano la pesante vittoria per la corsa europea.
Boga, le qualità di Yildiz e la crescita personale
Boga a Sky ha dichiarato: "Non lo so, non penso (sui tre gol consecutivi in carriera ndr). Spalletti mi parla sempre anche in allenamento perché è una situazione che devo migliorare, anche la squadra mi aiuta sempre. Mi hanno accolto tutti bene e ogni partita voglio dare il 100%". Sulla parabola delle ultime stagioni: "Dipende da molte cose. Ho avuto problemi di continuità in passato ma ora sono nella piena maturità. Ho imparato tanto all'Atalanta e al Nizza, ora voglio continuare così". Sulle qualità di Yildiz: "Ha grandi qualità e per me è molto bello giocare con lui. Anche da fuori, quando non ero ancora qua, lo guardavo spesso perché questo tipo di giocatore mi fa amare il calcio".