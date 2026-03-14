Juve, sono io il tuo centravanti: Boga bomber e Conceicao rabbia social, "Contro tutti come sempre"

Yildiz: "Boga più veloce di me"

Al termine della sfida anche Yildiz commenta a Sky la prova della squadra e quella personale: "Dieci gol e dieci assist? Molto bene, è tutto per la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro l'Udinese e questo è importante. Obiettivo? No, provo sempre a fare di più ma è tutto per la squadra. Io sono cambiato da quell'esordio con l'Udinese in Serie A, sono contento per la strada fatta ma posso crescere ancora di più". Poi, a Dazn un commento sulle richieste di Spalletti: "Ha chiesto a me e Boga di invertirci e abbiamo segnato? Io sono veloce ma Boga un po’ di più: abbiamo fatto bene, è stata una grande partita. Come mi sono trovato da falso 9 a inizio partita? Ho giocato anche qualche altra partita, ho fatto qualche sprint ma ho fatto di più poi a sinistra”. Sul gol di Conceicao: “Non possiamo cambiare quello che è successo".