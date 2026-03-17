"Due giorni di Juve e quasi me ne vado", "Non volevo...": Evra-Tevez tra reunion e retroscena

Gli anni passano, ma la sintonia e l'amicizia restano. Patrice Evra e Carlos Tevez si ritrovano dopo tanti anni, tra ricordi e tanti aneddoti divertenti. I due hanno condiviso la maglia della Juve , oltre che quella del Manchester United : insieme a loro a completare il trio un altro ex dei Red Devils di Sir Alex Ferguson , ovvero Park Ji-Sung . In una puntata sul canale YouTube 'Shoot For Love' che ha per protagonista proprio l'ex centrocampista coreano, stavolta come ospiti ci sono Tevez ed Evra, che ricordano non solo gli anni in Premier ma anche quelli alla Juve. E 'Zio Pat' (che è rimasto legatissimo al club ) ricorda soprattutto... come si è ritrovato a Torino insieme all'Apache.

Juve, Evra e quella chiamata a Tevez

I tre si ritrovano in visita a casa di Tevez: l'argentino nella sua dimora conserva diversi cimeli del periodo vissuto a Torino, come la foto di una sua esultanza in bianconero e una riproduzione di uno Scudetto vinto. E a proposito del periodo vissuto alla Juve, Evra racconta in maniera divertita del suo arrivo alla 'Vecchia Signora' con la chiamata proprio a Carlitos: "Conte, Pirlo, Buffon mi chiamavano per andare alla Juve. A quel punto ho detto: 'Devo chiedere a Carlitos'. Lui mi risponde dicendo 'Vieni, lo adorerai: qui è fantastico. Ma ti stai allenando?' e io rispondo di sì, che sto facendo un po' di bici. Lui incalza 'Ma sei sicuro?', io rispondo che sì, mi sto allenando bene".