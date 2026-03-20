Bis mercato Ottolini, ma in salsa Juve: ciao Holm, in estate blitz per la nuova freccia

Rieccolo. Anche se forse il suo nome dai radar bianconeri non era mai uscito. Sta, infatti, tornando di moda in casa bianconera la candidatura di Brooke Norton Cuffy, già cercato e corteggiato con insistenza dalla Signora nella finestra invernale di mercato. E non poteva essere altrimenti, alla luce del fatto che in bianconero è approdato da qualche mese il suo scopritore nonché uno dei principali estimatori in circolazione del laterale destro inglese. Quel Marco Ottolini che un paio di anni fa ci aveva visto davvero lungo, prelevando l’allora semi-sconosciuto terzino classe 2004 dall’Arsenal a prezzo davvero di saldo.
Il ruolo di Ottolini e la trattativa con il Genoa
Appena un milione più altri 2 di bonus (stanno pian piano maturando) e una percentuale sulla futura vendita: queste le condizioni concordate dall’allora direttore sportivo del Genoa per portare in Liguria l’esterno di origine jamaicana. Col senno del poi: un affarone. Ecco perché il ds juventino vorrebbe ora concedere il bis in salsa bianconera. Lavori in corso e dialoghi già imbastiti coi rappresentanti del calciatore (Gruppo Roc Nations), che vantano diverse richieste pure in patria. Da Oltremanica, infatti, almeno tre club di Premier League hanno sondato il terreno col Grifone, anche se dalle parti di Pegli hanno intuito già come il feeling tra Ottolini e Norton Cuffy possa giocare un ruolo importante, se non determinante, all’interno della trattativa. Per strapparlo al Genoa servono 15-20 milioni, anche se non va escluso l’inserimento di una possibile contropartita tecnica da individuare tra i giovani della Next Gen juventina. In fondo i rossoblù hanno già pescato più volte e bene dal vivaio bianconero come testimoniano le operazioni Dragusin e De Winter negli ultimi anni.
Le strategie della Juve per la fascia destra
A tenere acceso l’interesse della Signora per BNC va registrato il costante monitoraggio effettuato, volto a capire se il percorso di crescita dell’inglese possa essere già a livello Juve. Ecco perché anche stasera a Marassi in occasione di Genoa-Udinese ci sarà uno 007 bianconero per visionarlo. D’altronde - non è un mistero - che in quel ruolo la Juventus debba intervenire in estate, visto che Emil Holm non verrà riscattato e restituito al mittente. Dal Bologna poi farà il percorso inverso destinazione Continassa Joao Mario, per il quale andrà trovata una soluzione visto che non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Quest’ultimo, infatti, aveva già bocciato il terzino lusitano durante le sue prime settimane sulla panchina bianconera. Motivo per cui un club che l’anno prossimo sarà ancora impegnato su tre fronti necessita di una valida alternativa sull’out destro alle spalle dell’highlander Kalulu.
Rieccolo. Anche se forse il suo nome dai radar bianconeri non era mai uscito. Sta, infatti, tornando di moda in casa bianconera la candidatura di Brooke Norton Cuffy, già cercato e corteggiato con insistenza dalla Signora nella finestra invernale di mercato. E non poteva essere altrimenti, alla luce del fatto che in bianconero è approdato da qualche mese il suo scopritore nonché uno dei principali estimatori in circolazione del laterale destro inglese. Quel Marco Ottolini che un paio di anni fa ci aveva visto davvero lungo, prelevando l’allora semi-sconosciuto terzino classe 2004 dall’Arsenal a prezzo davvero di saldo.
Il ruolo di Ottolini e la trattativa con il Genoa
Appena un milione più altri 2 di bonus (stanno pian piano maturando) e una percentuale sulla futura vendita: queste le condizioni concordate dall’allora direttore sportivo del Genoa per portare in Liguria l’esterno di origine jamaicana. Col senno del poi: un affarone. Ecco perché il ds juventino vorrebbe ora concedere il bis in salsa bianconera. Lavori in corso e dialoghi già imbastiti coi rappresentanti del calciatore (Gruppo Roc Nations), che vantano diverse richieste pure in patria. Da Oltremanica, infatti, almeno tre club di Premier League hanno sondato il terreno col Grifone, anche se dalle parti di Pegli hanno intuito già come il feeling tra Ottolini e Norton Cuffy possa giocare un ruolo importante, se non determinante, all’interno della trattativa. Per strapparlo al Genoa servono 15-20 milioni, anche se non va escluso l’inserimento di una possibile contropartita tecnica da individuare tra i giovani della Next Gen juventina. In fondo i rossoblù hanno già pescato più volte e bene dal vivaio bianconero come testimoniano le operazioni Dragusin e De Winter negli ultimi anni.