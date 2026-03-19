Probabile formazione Juve-Sassuolo: Spalletti blinda i titolari, cosa può cambiare

Non c'è due senza tre, un detto che i tifosi della Juve sperano sia veritiero. I bianconeri, infatti, hanno vinto contro Pisa e Udinese e si preparano a sfidare il Sassuolo, match in programma sabato 21 marzo alle 20:45. I precedenti sono leggermente a favore della Vecchia Signora, che negli ultimi cinque incontri contro i neroverdi ha vinto per tre volte, perdendo le altre due. Anche se nel girone di andata la squadra di Spalletti ha vinto 3-0, quindi, non potrà permettersi cali di concentrazione: servirà la miglior Juve possibile per portare a casa altri tre punti e rimanere attaccati a Roma e Como nella corsa Champions. Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Ecco la probabile formazione in vista della trentesima giornata di Serie A.
Spalletti e la scelta in porta
Dopo le prestazioni disastrose di Di Gregorio, il favorito tra i pali della Juve è ancora una volta Perin. Da quando Spalletti ha deciso di dargli fiducia e schierarlo titolare, i bianconeri hanno subito 5 gol in 4 partite, ma hanno anche mantenuto in due occasioni la porta inviolata. Al netto dei dati, però, il fattore più importante riguarda la sicurezza che Perin riesce a imprimere alla difesa. Di Gregorio, infatti, dopo i tanti errori da matita blu aveva perso fiducia, mentre il classe 1992 è stato decisivo in più di un'occasione e si è guadagnato il posto da titolare.
Difesa: Bremer-Kelly i centrali
Confermata in blocco anche la difesa, dove Bremer e Kelly si preparano a essere i centrali titolari. Occhio però a Gatti, che parte dietro nelle gerarchie ma potrebbe trovare spazio, magari a partita in corso. Sulle fasce pronti invece Kalulu e Cambiaso, vere e proprie certezze della squadra di Spalletti. Questa retroguardia è stata fin qui la più utilizzata dall'allenatore italiano, vista anche la sua duttilità. In caso di necessità, infatti, Cambiaso può alzarsi di qualche metro e la squadra può passare da una difesa a 4 a una 3, con Kalulu e Kelly come braccetti al fianco di Bremer.
Dubbio Thuram in mediana
Il dubbio più grande riguarda il centrocampo e in particolare le condizioni di Khephren Thuram. Il francese nel corso della sfida contro l'Udinese ha subito una botta alla caviglia ed è stato costretto al cambio. Le sue condizioni non preoccupano, ma ha ripreso ad allenarsi in gruppo soltanto a due giorni dalla partita e quindi la sua presenza dal primo minuto potrebbe essere a rischio. Per il momento resta favorito ma in caso di forfait è pronto Koopmeiners. L'altro posto in mediana è invece di capitan Locatelli, pronto a sfidare la sua ex squadra.
Boga o David: il ballottaggio in attacco
L'altra grande incognita riguarda l'attacco, dove Boga è in vantaggio nel ballottaggio con David. Il canadese nella sfida di andata ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, ma nonstante queso sembra che Lucio voglia dare un'altra possibilità a Jeremie dal 1', alla luce anche dei tre gol segnati nelle ultime tre partite giocate. Gli altri tre slot saranno di certo occupati da Conceicao, McKennie e Yildiz, ma la posizione del talento turco cambierà a seconda della scelta in attacco. Con Boga in campo sarà il numero 10 a giocare da punta, mentre con David sarebbe invece esterno d'attacco.
Probabile formazione
Juve (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti
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Non c'è due senza tre, un detto che i tifosi della Juve sperano sia veritiero. I bianconeri, infatti, hanno vinto contro Pisa e Udinese e si preparano a sfidare il Sassuolo, match in programma sabato 21 marzo alle 20:45. I precedenti sono leggermente a favore della Vecchia Signora, che negli ultimi cinque incontri contro i neroverdi ha vinto per tre volte, perdendo le altre due. Anche se nel girone di andata la squadra di Spalletti ha vinto 3-0, quindi, non potrà permettersi cali di concentrazione: servirà la miglior Juve possibile per portare a casa altri tre punti e rimanere attaccati a Roma e Como nella corsa Champions. Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Ecco la probabile formazione in vista della trentesima giornata di Serie A.
Spalletti e la scelta in porta
Dopo le prestazioni disastrose di Di Gregorio, il favorito tra i pali della Juve è ancora una volta Perin. Da quando Spalletti ha deciso di dargli fiducia e schierarlo titolare, i bianconeri hanno subito 5 gol in 4 partite, ma hanno anche mantenuto in due occasioni la porta inviolata. Al netto dei dati, però, il fattore più importante riguarda la sicurezza che Perin riesce a imprimere alla difesa. Di Gregorio, infatti, dopo i tanti errori da matita blu aveva perso fiducia, mentre il classe 1992 è stato decisivo in più di un'occasione e si è guadagnato il posto da titolare.