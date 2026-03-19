Probabile formazione Juve-Sassuolo: Spalletti blinda i titolari, cosa può cambiare

Non c'è due senza tre, un detto che i tifosi della Juve sperano sia veritiero. I bianconeri, infatti, hanno vinto contro Pisa e Udinese e si preparano a sfidare il Sassuolo, match in programma sabato 21 marzo alle 20:45. I precedenti sono leggermente a favore della Vecchia Signora, che negli ultimi cinque incontri contro i neroverdi ha vinto per tre volte, perdendo le altre due. Anche se nel girone di andata la squadra di Spalletti ha vinto 3-0, quindi, non potrà permettersi cali di concentrazione: servirà la miglior Juve possibile per portare a casa altri tre punti e rimanere attaccati a Roma e Como nella corsa Champions. Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Ecco la probabile formazione in vista della trentesima giornata di Serie A.