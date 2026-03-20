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Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri sono pronti a sfidare la squadra dell'ex Grosso: tutte le informazioni sulla partita
3 min
Juventus-SassuoloSerie AFormazioni
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La Juve vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi con le due vittorie consecutive in campionato, ultima quella di Udine. Un momento positivo che Spalletti non vuole farsi scappare perché il quarto posto è lì, a un punto, ed è occupato dal Como. Per i bianconeri sulla strada verso l'obiettivo ci sono ora nove finali, a partire dalla gara casalinga contro il Sassuolo dell'Allianz Stadium. Per il tecnico di Certaldo qualche dubbio di formazione legato soprattutto al recupero di Thuram in mezzo al campo e al solito ballottaggio tra David e Boga.  

Juve-Sassuolo, orario e dove vederla

Juventus Sassuolo si affronteranno il 21 marzo nel match valido per la 30ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di sabato all'Allianz Stadium, alle ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo

Juve (4-2-3-1): Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

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