Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juve vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi con le due vittorie consecutive in campionato, ultima quella di Udine. Un momento positivo che Spalletti non vuole farsi scappare perché il quarto posto è lì, a un punto, ed è occupato dal Como. Per i bianconeri sulla strada verso l'obiettivo ci sono ora nove finali, a partire dalla gara casalinga contro il Sassuolo dell'Allianz Stadium. Per il tecnico di Certaldo qualche dubbio di formazione legato soprattutto al recupero di Thuram in mezzo al campo e al solito ballottaggio tra David e Boga.