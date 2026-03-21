La Juve si compra tutto il J Hotel: le strategie della società e i costi dell'operazione 

La Juventus rafforza il controllo sui propri asset strategici: il club, infatti, ha annunciato di aver presentato un’offerta, accettata da Ream sgr , per l’acquisto dell’immobile che ospita il J Hotel a Torino , di proprietà del Fondo J Village , per un corrispettivo di 23 milioni di euro . L’operazione consentirà di unificare la proprietà immobiliare alla gestione operativa della struttura, con l’obiettivo di «ottimizzare i costi e aumentare le sinergie di ricavo». La Juventus si avvicina al modello di pochi club nel panorama europeo: il pieno possesso di tutti gli immobili strategici collegati al proprio business.

Non solo il J Hotel

Oltre al J Hotel, il gruppo possiede già l’Allianz Stadium - che include anche il museo, il J Medical, lo store - oltre al quartier generale societario, al training center della Continassa, all’Allianz Training Center di Vinovo. «Sebbene Juventus - si legge nel comunicato - disponga di adeguate risorse finanziarie per far fronte al pagamento del prezzo, la società valuterà di finanziare parte di tale operazione facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento, qualora le stesse presentino condizioni convenienti». L’investimento non inciderà sulle risorse per il mercato e per la squadra.

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