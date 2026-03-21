Juve, il rientro di Vlahovic può slittare ancora: il dubbio di Spalletti in vista del Sassuolo

Il tridente di Spalletti

Una luce che, però, si è affievolita troppo presto, mentre David tornava avvolto dalle incertezze, dagli errori in campo e dai dubbi che, uno dopo l’altro, hanno sciolto la corazza di Iceman. Per questo, in vista della partita di questa sera, si piazza in pole position per il posto al centro dell’attacco Jeremie Boga. A dare ulteriore forza alla sua candidatura c’è un filotto di tre reti consecutive contro Pisa, Roma e Udinese all’ultima. Proprio contro i friulani, Spalletti ha avuto la prova del nove – o del falso nove -, che l’attacco “leggero” può funzionare, pur con qualche aggiustamento in corsa, operato dal tecnico di Certaldo. A Yildiz la libertà di muoversi, inventare e strappare, ma partendo da sinistra. I primi 30’ contro l’Udinese, da centravanti, fanno pensare ad un esperimento da cui prendere il positivo e lavorare in settimana, a dei margini ancora da colmare prima di poter essere riproposto.