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Next Gen, fino alla fine! Puczka su rigore e Guerra nel finale per la rimonta Juve: è 2-2 col Gubbio

La squadra di Brambilla recupera dal doppio svantaggio con una rete in pieno recupero segnata dal capitano bianconero
Next Gen, fino alla fine! Puczka su rigore e Guerra nel finale per la rimonta Juve: è 2-2 col Gubbio© Juventus FC via Getty Images
6 min
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Tutte le notizie sulla squadra

La Juve Next Gen fa valere il motto bianconero 'Fino alla fine'. Dopo quello contro Forlì, la squadra di Massimo Brambilla ottiene ancora un pareggio, ancora per 2-2. Ma contro il Gubbio il punto ottenuto vale molto di più perché raccolto a partita praticamente finita. Gli umbri infatti riescono a ottenere un doppio vantaggio: nella metà del primo tempo arriva la rete di La Mantia, ad inizio ripresa è Podda a raddoppiare. Strada in salita per la Juve che però non demorde: Puczka accorcia le distanze su calcio di rigore al 61', Guerra in pieno recupero con una spizzata aerea fissa il risultato sul 2-2 per la festa bianconera. Un punto che non stravolge la classifica per la Next Gen, ma che consente comunque di consolidare ulteriormente il posizionamento in zona playoff.

Juve Next Gen-Gubbio, rivivi la diretta testuale

90' + 8 - FINISCE QUI! Clamorosa rimonta della Juve Next Gen, che recupera il doppio svantaggio: in pieno recupero Guerra fissa il risultato sul 2-2

90' + 4' - LA JUVE FA 2-2! Calcio d'angolo dalla destra, pennellata di Puczka per Guerra che spizza di testa con la sfera che finisce sul palo lontano

90' - Concessi 7' di recupero

90' - SALVATAGGIO PAZZESCO! Il Gubbio evita il gol in maniera clamorosa: prima Bagnolini compie una grandissima parata su Cerri, sulla respinta arriva Oboavwoduo che calcia a botta sicura ma incredibilmente Baroncelli si frappone, calciando il pallone sulla propria traversa ed evita la rete

88' - Ultimo cambio Gubbio: Zallu prende il posto di Podda

85' - Altro FVS per i bianconeri, sempre per possibile tocco di mano in area: anche in questo caso il direttore di gara non concede il penalty

77' - FVS richiesto dalla Juve per possibile tocco di mano di Varone nella propria area, ma per l'arbitro non c'è nulla 

74' - Terzo cambio Juve: fuori Macca, al suo posto Anghelè

72' - Licina ammonito dopo l'intervento in ritardo su Varone. Intanto il Gubbio cambia ancora: fuori Rosaia, dentro Costa

70' - BAGNOLINI DICE NO! Oboavwoduo si mette in proprio, azione personale e mancino potente sul primo palo, ma arriva la parata con la sfera che termina in angolo

69' - Doppio cambio Gubbio: dentro Murro e Mastropietro, fuori Tentardini e La Mantia

66' - PUCZKA SFIORA IL 2-2! Vicinissimo alla doppietta con una punizione magistrale, il suo mancino termina di poco a lato con Bagnolini che era rimasto immobile

65' - Ammonito Varone, in copertura eccessivamente irruento su Guerra: ghiotta occasione per la Juve. Giallo anche per Rosaia causa proteste

61' - ACCORCIA PUCZKA! Rigore impeccabile a spiazzare Bagnolini, la Juve riapre la partita

58' - RIGORE JUVE! Cross dalla destra di Licina, deviazione di mano di Di Bitonto: per l'arbitro è penalty. Di Carlo utilizza l'FVS, ma il direttore di gara conferma la scelta precedente

55' - Provano a reagire i bianconeri col neo entrato Oboavwoduo, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia umbra: palla in corner

49' - RADDOPPIO GUBBIO! Ripartenza velenosa dei rossoblù: Ghirardello arriva al tiro con Scaglia che ci mette una pezza, ma Podda è reattivissimo a fiondarsi sul pallone e ad insaccare. Male la retroguardia bianconera, la squadra di Di Carlo ne approfitta e fa 2-0

46' - INIZIA LA RIPRESA! Subito cambio per il Gubbio, che inserisce Baroncelli per Signorini. Sostituzioni anche per la Juve: Oboavwoduo e Cerri in campo, fuori Gunduz e Cudrig

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Nel finale occasione per Guerra, che lanciato verso la porta viene però tempestivamente rimontato dai difensori umbri

45' - VARONE CI PROVA! Cross morbido di La Mantia, l'attaccante non trova però la porta. Intanto assegnato 1' di recupero

41' - ANCORA LA MANTIA! Sempre il numero 19 il più pericoloso: tiro a giro col destro che sfiora la traversa. 

26' - GUBBIO AVANTI. Su sviluppo da calcio d'angolo Scaglia salva sulla linea, ma la palla arriva a La Mantia che davanti alla porta praticamente sguarnita non sbaglia

20' - Gara fisica in questa prima parte, ma anche con grande imprecisione, soprattutto nei passaggi finali delle azioni offensive

8' - Si affaccia in avanti la Juve: Licina conquista una punizione sull'out destro, Puczka si incarica della battuta liberando una traiettoria insidiosa, bravo Bagnolini a respingere

2' - La prima conclusione è per gli ospiti: Varone prova il tiro, ma la palla esce abbondantemente fuori

1' - INIZIA IL MATCH!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve Next Gen-Gubbio, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio in occasione della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 21 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Gubbio

Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Macca, Faticanti, Puczka; Gunduz, Licina; Guerra (C).
A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Vallana, Cerri.
Allenatore: Brambilla.

Gubbio: Bagnolini, Tentardini, Di Bitonto, Varone, Rosaia, Signorini (C), La Mantia, Carraro, Bruscagin, Podda, Ghirardello.
A disposizione: Galli, Tomasella, Baroncelli, Mastropietro, Fazzi, Murru, Zallu, Costa, Minta, Conti, Djankpata.
Allenatore: Di Carlo.

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La Juve Next Gen fa valere il motto bianconero 'Fino alla fine'. Dopo quello contro Forlì, la squadra di Massimo Brambilla ottiene ancora un pareggio, ancora per 2-2. Ma contro il Gubbio il punto ottenuto vale molto di più perché raccolto a partita praticamente finita. Gli umbri infatti riescono a ottenere un doppio vantaggio: nella metà del primo tempo arriva la rete di La Mantia, ad inizio ripresa è Podda a raddoppiare. Strada in salita per la Juve che però non demorde: Puczka accorcia le distanze su calcio di rigore al 61', Guerra in pieno recupero con una spizzata aerea fissa il risultato sul 2-2 per la festa bianconera. Un punto che non stravolge la classifica per la Next Gen, ma che consente comunque di consolidare ulteriormente il posizionamento in zona playoff.

Juve Next Gen-Gubbio, rivivi la diretta testuale

90' + 8 - FINISCE QUI! Clamorosa rimonta della Juve Next Gen, che recupera il doppio svantaggio: in pieno recupero Guerra fissa il risultato sul 2-2

90' + 4' - LA JUVE FA 2-2! Calcio d'angolo dalla destra, pennellata di Puczka per Guerra che spizza di testa con la sfera che finisce sul palo lontano

90' - Concessi 7' di recupero

90' - SALVATAGGIO PAZZESCO! Il Gubbio evita il gol in maniera clamorosa: prima Bagnolini compie una grandissima parata su Cerri, sulla respinta arriva Oboavwoduo che calcia a botta sicura ma incredibilmente Baroncelli si frappone, calciando il pallone sulla propria traversa ed evita la rete

88' - Ultimo cambio Gubbio: Zallu prende il posto di Podda

85' - Altro FVS per i bianconeri, sempre per possibile tocco di mano in area: anche in questo caso il direttore di gara non concede il penalty

77' - FVS richiesto dalla Juve per possibile tocco di mano di Varone nella propria area, ma per l'arbitro non c'è nulla 

74' - Terzo cambio Juve: fuori Macca, al suo posto Anghelè

72' - Licina ammonito dopo l'intervento in ritardo su Varone. Intanto il Gubbio cambia ancora: fuori Rosaia, dentro Costa

70' - BAGNOLINI DICE NO! Oboavwoduo si mette in proprio, azione personale e mancino potente sul primo palo, ma arriva la parata con la sfera che termina in angolo

69' - Doppio cambio Gubbio: dentro Murro e Mastropietro, fuori Tentardini e La Mantia

66' - PUCZKA SFIORA IL 2-2! Vicinissimo alla doppietta con una punizione magistrale, il suo mancino termina di poco a lato con Bagnolini che era rimasto immobile

65' - Ammonito Varone, in copertura eccessivamente irruento su Guerra: ghiotta occasione per la Juve. Giallo anche per Rosaia causa proteste

61' - ACCORCIA PUCZKA! Rigore impeccabile a spiazzare Bagnolini, la Juve riapre la partita

58' - RIGORE JUVE! Cross dalla destra di Licina, deviazione di mano di Di Bitonto: per l'arbitro è penalty. Di Carlo utilizza l'FVS, ma il direttore di gara conferma la scelta precedente

55' - Provano a reagire i bianconeri col neo entrato Oboavwoduo, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia umbra: palla in corner

49' - RADDOPPIO GUBBIO! Ripartenza velenosa dei rossoblù: Ghirardello arriva al tiro con Scaglia che ci mette una pezza, ma Podda è reattivissimo a fiondarsi sul pallone e ad insaccare. Male la retroguardia bianconera, la squadra di Di Carlo ne approfitta e fa 2-0

46' - INIZIA LA RIPRESA! Subito cambio per il Gubbio, che inserisce Baroncelli per Signorini. Sostituzioni anche per la Juve: Oboavwoduo e Cerri in campo, fuori Gunduz e Cudrig

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Nel finale occasione per Guerra, che lanciato verso la porta viene però tempestivamente rimontato dai difensori umbri

45' - VARONE CI PROVA! Cross morbido di La Mantia, l'attaccante non trova però la porta. Intanto assegnato 1' di recupero

41' - ANCORA LA MANTIA! Sempre il numero 19 il più pericoloso: tiro a giro col destro che sfiora la traversa. 

26' - GUBBIO AVANTI. Su sviluppo da calcio d'angolo Scaglia salva sulla linea, ma la palla arriva a La Mantia che davanti alla porta praticamente sguarnita non sbaglia

20' - Gara fisica in questa prima parte, ma anche con grande imprecisione, soprattutto nei passaggi finali delle azioni offensive

8' - Si affaccia in avanti la Juve: Licina conquista una punizione sull'out destro, Puczka si incarica della battuta liberando una traiettoria insidiosa, bravo Bagnolini a respingere

2' - La prima conclusione è per gli ospiti: Varone prova il tiro, ma la palla esce abbondantemente fuori

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