Next Gen, fino alla fine! Puczka su rigore e Guerra nel finale per la rimonta Juve: è 2-2 col Gubbio

Juve Next Gen-Gubbio, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita il Gubbio in occasione della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 21 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.