Next Gen, fino alla fine! Puczka su rigore e Guerra nel finale per la rimonta Juve: è 2-2 col Gubbio

La Juve Next Gen fa valere il motto bianconero 'Fino alla fine'. Dopo quello contro Forlì, la squadra di Massimo Brambilla ottiene ancora un pareggio, ancora per 2-2. Ma contro il Gubbio il punto ottenuto vale molto di più perché raccolto a partita praticamente finita. Gli umbri infatti riescono a ottenere un doppio vantaggio: nella metà del primo tempo arriva la rete di La Mantia, ad inizio ripresa è Podda a raddoppiare. Strada in salita per la Juve che però non demorde: Puczka accorcia le distanze su calcio di rigore al 61', Guerra in pieno recupero con una spizzata aerea fissa il risultato sul 2-2 per la festa bianconera. Un punto che non stravolge la classifica per la Next Gen, ma che consente comunque di consolidare ulteriormente il posizionamento in zona playoff.
Juve Next Gen-Gubbio, rivivi la diretta testuale
90' + 8 - FINISCE QUI! Clamorosa rimonta della Juve Next Gen, che recupera il doppio svantaggio: in pieno recupero Guerra fissa il risultato sul 2-2
90' + 4' - LA JUVE FA 2-2! Calcio d'angolo dalla destra, pennellata di Puczka per Guerra che spizza di testa con la sfera che finisce sul palo lontano
90' - Concessi 7' di recupero
90' - SALVATAGGIO PAZZESCO! Il Gubbio evita il gol in maniera clamorosa: prima Bagnolini compie una grandissima parata su Cerri, sulla respinta arriva Oboavwoduo che calcia a botta sicura ma incredibilmente Baroncelli si frappone, calciando il pallone sulla propria traversa ed evita la rete
88' - Ultimo cambio Gubbio: Zallu prende il posto di Podda
85' - Altro FVS per i bianconeri, sempre per possibile tocco di mano in area: anche in questo caso il direttore di gara non concede il penalty
77' - FVS richiesto dalla Juve per possibile tocco di mano di Varone nella propria area, ma per l'arbitro non c'è nulla
74' - Terzo cambio Juve: fuori Macca, al suo posto Anghelè
72' - Licina ammonito dopo l'intervento in ritardo su Varone. Intanto il Gubbio cambia ancora: fuori Rosaia, dentro Costa
70' - BAGNOLINI DICE NO! Oboavwoduo si mette in proprio, azione personale e mancino potente sul primo palo, ma arriva la parata con la sfera che termina in angolo
69' - Doppio cambio Gubbio: dentro Murro e Mastropietro, fuori Tentardini e La Mantia
66' - PUCZKA SFIORA IL 2-2! Vicinissimo alla doppietta con una punizione magistrale, il suo mancino termina di poco a lato con Bagnolini che era rimasto immobile
65' - Ammonito Varone, in copertura eccessivamente irruento su Guerra: ghiotta occasione per la Juve. Giallo anche per Rosaia causa proteste
61' - ACCORCIA PUCZKA! Rigore impeccabile a spiazzare Bagnolini, la Juve riapre la partita
58' - RIGORE JUVE! Cross dalla destra di Licina, deviazione di mano di Di Bitonto: per l'arbitro è penalty. Di Carlo utilizza l'FVS, ma il direttore di gara conferma la scelta precedente
55' - Provano a reagire i bianconeri col neo entrato Oboavwoduo, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia umbra: palla in corner
49' - RADDOPPIO GUBBIO! Ripartenza velenosa dei rossoblù: Ghirardello arriva al tiro con Scaglia che ci mette una pezza, ma Podda è reattivissimo a fiondarsi sul pallone e ad insaccare. Male la retroguardia bianconera, la squadra di Di Carlo ne approfitta e fa 2-0
46' - INIZIA LA RIPRESA! Subito cambio per il Gubbio, che inserisce Baroncelli per Signorini. Sostituzioni anche per la Juve: Oboavwoduo e Cerri in campo, fuori Gunduz e Cudrig
45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Nel finale occasione per Guerra, che lanciato verso la porta viene però tempestivamente rimontato dai difensori umbri
45' - VARONE CI PROVA! Cross morbido di La Mantia, l'attaccante non trova però la porta. Intanto assegnato 1' di recupero
41' - ANCORA LA MANTIA! Sempre il numero 19 il più pericoloso: tiro a giro col destro che sfiora la traversa.
26' - GUBBIO AVANTI. Su sviluppo da calcio d'angolo Scaglia salva sulla linea, ma la palla arriva a La Mantia che davanti alla porta praticamente sguarnita non sbaglia
20' - Gara fisica in questa prima parte, ma anche con grande imprecisione, soprattutto nei passaggi finali delle azioni offensive
8' - Si affaccia in avanti la Juve: Licina conquista una punizione sull'out destro, Puczka si incarica della battuta liberando una traiettoria insidiosa, bravo Bagnolini a respingere
2' - La prima conclusione è per gli ospiti: Varone prova il tiro, ma la palla esce abbondantemente fuori
1' - INIZIA IL MATCH!
Juve Next Gen-Gubbio, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen ospita il Gubbio in occasione della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14:30 di sabato 21 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Juve Next Gen-Gubbio
Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Macca, Faticanti, Puczka; Gunduz, Licina; Guerra (C).
A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Anghelè, Amaradio, Brugarello, Oboavwoduo, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Vallana, Cerri.
Allenatore: Brambilla.
Gubbio: Bagnolini, Tentardini, Di Bitonto, Varone, Rosaia, Signorini (C), La Mantia, Carraro, Bruscagin, Podda, Ghirardello.
A disposizione: Galli, Tomasella, Baroncelli, Mastropietro, Fazzi, Murru, Zallu, Costa, Minta, Conti, Djankpata.
Allenatore: Di Carlo.
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La Juve Next Gen fa valere il motto bianconero 'Fino alla fine'. Dopo quello contro Forlì, la squadra di Massimo Brambilla ottiene ancora un pareggio, ancora per 2-2. Ma contro il Gubbio il punto ottenuto vale molto di più perché raccolto a partita praticamente finita. Gli umbri infatti riescono a ottenere un doppio vantaggio: nella metà del primo tempo arriva la rete di La Mantia, ad inizio ripresa è Podda a raddoppiare. Strada in salita per la Juve che però non demorde: Puczka accorcia le distanze su calcio di rigore al 61', Guerra in pieno recupero con una spizzata aerea fissa il risultato sul 2-2 per la festa bianconera. Un punto che non stravolge la classifica per la Next Gen, ma che consente comunque di consolidare ulteriormente il posizionamento in zona playoff.
Juve Next Gen-Gubbio, rivivi la diretta testuale
90' + 8 - FINISCE QUI! Clamorosa rimonta della Juve Next Gen, che recupera il doppio svantaggio: in pieno recupero Guerra fissa il risultato sul 2-2
90' + 4' - LA JUVE FA 2-2! Calcio d'angolo dalla destra, pennellata di Puczka per Guerra che spizza di testa con la sfera che finisce sul palo lontano
90' - Concessi 7' di recupero
90' - SALVATAGGIO PAZZESCO! Il Gubbio evita il gol in maniera clamorosa: prima Bagnolini compie una grandissima parata su Cerri, sulla respinta arriva Oboavwoduo che calcia a botta sicura ma incredibilmente Baroncelli si frappone, calciando il pallone sulla propria traversa ed evita la rete
88' - Ultimo cambio Gubbio: Zallu prende il posto di Podda
85' - Altro FVS per i bianconeri, sempre per possibile tocco di mano in area: anche in questo caso il direttore di gara non concede il penalty
77' - FVS richiesto dalla Juve per possibile tocco di mano di Varone nella propria area, ma per l'arbitro non c'è nulla
74' - Terzo cambio Juve: fuori Macca, al suo posto Anghelè
72' - Licina ammonito dopo l'intervento in ritardo su Varone. Intanto il Gubbio cambia ancora: fuori Rosaia, dentro Costa
70' - BAGNOLINI DICE NO! Oboavwoduo si mette in proprio, azione personale e mancino potente sul primo palo, ma arriva la parata con la sfera che termina in angolo
69' - Doppio cambio Gubbio: dentro Murro e Mastropietro, fuori Tentardini e La Mantia
66' - PUCZKA SFIORA IL 2-2! Vicinissimo alla doppietta con una punizione magistrale, il suo mancino termina di poco a lato con Bagnolini che era rimasto immobile
65' - Ammonito Varone, in copertura eccessivamente irruento su Guerra: ghiotta occasione per la Juve. Giallo anche per Rosaia causa proteste
61' - ACCORCIA PUCZKA! Rigore impeccabile a spiazzare Bagnolini, la Juve riapre la partita
58' - RIGORE JUVE! Cross dalla destra di Licina, deviazione di mano di Di Bitonto: per l'arbitro è penalty. Di Carlo utilizza l'FVS, ma il direttore di gara conferma la scelta precedente
55' - Provano a reagire i bianconeri col neo entrato Oboavwoduo, ma la sua conclusione viene respinta dalla retroguardia umbra: palla in corner
49' - RADDOPPIO GUBBIO! Ripartenza velenosa dei rossoblù: Ghirardello arriva al tiro con Scaglia che ci mette una pezza, ma Podda è reattivissimo a fiondarsi sul pallone e ad insaccare. Male la retroguardia bianconera, la squadra di Di Carlo ne approfitta e fa 2-0
46' - INIZIA LA RIPRESA! Subito cambio per il Gubbio, che inserisce Baroncelli per Signorini. Sostituzioni anche per la Juve: Oboavwoduo e Cerri in campo, fuori Gunduz e Cudrig
45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Nel finale occasione per Guerra, che lanciato verso la porta viene però tempestivamente rimontato dai difensori umbri
45' - VARONE CI PROVA! Cross morbido di La Mantia, l'attaccante non trova però la porta. Intanto assegnato 1' di recupero
41' - ANCORA LA MANTIA! Sempre il numero 19 il più pericoloso: tiro a giro col destro che sfiora la traversa.
26' - GUBBIO AVANTI. Su sviluppo da calcio d'angolo Scaglia salva sulla linea, ma la palla arriva a La Mantia che davanti alla porta praticamente sguarnita non sbaglia
20' - Gara fisica in questa prima parte, ma anche con grande imprecisione, soprattutto nei passaggi finali delle azioni offensive
8' - Si affaccia in avanti la Juve: Licina conquista una punizione sull'out destro, Puczka si incarica della battuta liberando una traiettoria insidiosa, bravo Bagnolini a respingere
2' - La prima conclusione è per gli ospiti: Varone prova il tiro, ma la palla esce abbondantemente fuori
1' - INIZIA IL MATCH!