Var clamoroso, l'episodio in Next Gen conferma l'errore in Udinese-Juve: cosa è successo

Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, continua il momento no della Juve Next Gen. La squadra di Padoin, infatti, ha pareggiato 2-2 contro il Forlì, ma ha dimostrato di avere grande forza e mentalità. I giovani bianconeri sono andati due volte sotto nel punteggio (gol di Coveri e Franzolini) ma sono riusciti a recuperare lo svantaggio grazie alle reti di Puczka e Anghelè. Ottavo giol in Serie C per l'esterno sinistro della Next Gen, che si conferma il vero bomber di questa squadra. I bianconeri salgono così a quota 43 punti in classifica, ancora in zona playoff ma a un passo dall'11esimo posto. Non sono però mancate le polemiche, visto che a differenza del caso di Conceicao in Udinese-Juve, una rete del Forlì è stata convalidata nonostante un'evidente posizione di fuorigioco passivo.