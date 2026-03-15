Var clamoroso, l'episodio in Next Gen conferma l'errore in Udinese-Juve: cosa è successo

Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, continua il momento no della Juve Next Gen. La squadra di Padoin, infatti, ha pareggiato 2-2 contro il Forlì, ma ha dimostrato di avere grande forza e mentalità. I giovani bianconeri sono andati due volte sotto nel punteggio (gol di Coveri e Franzolini) ma sono riusciti a recuperare lo svantaggio grazie alle reti di Puczka e Anghelè. Ottavo giol in Serie C per l'esterno sinistro della Next Gen, che si conferma il vero bomber di questa squadra. I bianconeri salgono così a quota 43 punti in classifica, ancora in zona playoff ma a un passo dall'11esimo posto. Non sono però mancate le polemiche, visto che a differenza del caso di Conceicao in Udinese-Juve, una rete del Forlì è stata convalidata nonostante un'evidente posizione di fuorigioco passivo.
Polemiche per il gol convalidato a Coveri
Due pesi e due misure, come troppo spesso accade. Se in Udinese-Juve la rete di Conceicao è stata annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco passivo inesistente di Koopmeiners, in Forlì-Juve Next Gen la rete di Coveri è stata invece convalidata. Azioni sovrapponibili, risultati completamente opposti. L'arbitro dell'incontro, infatti, è andato al monitor FVS a rivedere l'azione, ma ha valutato la posizione di fuorigioco del giocatore del Forlì come ininfluente sul gol.
Ma non è la prima volta che succede alla Juve in questa stagione. In Juve-Lazio, infatti, una rete di Koopmeiners era stata annullata per una posizione di fuorigioco passivo di Thuram. Una decisione incomprensibile, soprattutto se si vanno ad analizzare altri casi simili capitati ad altre squadre. Le reti di Lautaro in Cremonese-Inter, Athekame in Milan-Pisa e Nico Paz in Como-Genoa sono state tutte convalidate. Episodi simili, esiti differenti: la regola c'è ma continua a essere interpretata in maniera diversa.
Forlì-Juve Next Gen 2-2, la partita
90'+5 - Triplice fischio.
90' - 5 minuti di recupero.
89' - L'arbitro non cambia la sua decisione: nessun calcio di rigore.
88' - La Juve usa una card FVS: possibile rigore per un contatto tra Trombetta e Brugarello.
87' - Cambio Juve: esce Deme, entra Pagnucco.
83' - Colpo di testa di Brugarello.
78' - PAREGGIA DI NUOVO LA JUVE! 2-2
Azione simile a quella del gol del Forlì: tiro di Oboavwoduo, deviazione del portiere e tiro a porta vuota di Anghelè. Di nuovo parità.
72' - IL FORLI' TORNA IN VANTAGGIO! 2-1
Giocata super di Selvini, che in rovesciata colpisce la traversa. Sul rimpallo arriva prima di tutto Franzolini, che la spinge in porta e trova il gol del vantaggio.
67' - Anghelè prende il posto di Guerra.
62' - GOL DELLA JUVE! 1-1
Dal dischetto Puczka è una sentenza, spiazzato il portiere avversario. Ottavo gol in campionato
61' - L'arbitro conferma la sua decisione: rigore per la Juve.
60' - Il Forlì utilizza una card FVS per cercare di rimuovere il calcio di rigore.
59' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE! Savio steso in area: penalty per i bianconeri.
50' - Cambio obbligato per il Forlì: l'ex bianconero Ripani prende il posto di Farinelli, infortunato.
46' - Doppio cambio per la Juve all'intervallo: dentro Gunduz e Oboavwoduo, fuori Cudrig e Owuso.
46' - Inizia la seconda frazione di gioco: primo possesso per la Juve.
45'+4 - Fine primo tempo.
45'+2 - JUVE VICINA AL GOL! Tiro pericolosissimo di Puczka, su cui Elia si deve immolare per salvaguardare il risultato.
45'+1 - Ammonito Owuso.
45' - 4 minuti di recupero.
40' - IL FORLI' CI RIPROVA! La difesa della Juve spazza male e la palla arriva a Selvini, che, come nell'occasione del gol dell'1-0, calcia al volo. Palla a lato di pochissimo.
37' - JUVE PERICOLOSA! Cross di Cudrig dalla destra su cui arriva Guerra. L'attaccate bianconero la tocca con i piedi ma la deviazione non va in porta.
30' - Si fa vedere Licina, che prova a sfondare in area ma viene fermato.
26' - GOL DEL FORLI'! 1-0
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa della Juve spazza di testa. Sul pallone arriva Coveri, che si coordina e calcia al volo: tiro rasoterra all'angolino. Dopo aver rivisto al monitor l'azione per un possibile fuorigioco, l'arbitro conferma la rete. Juve in svantaggio.
25' - FORLI' A UN PASSO DAL GOL! Incredibile rovesciata della squadra di casa che va a centimetri dalla rete del vantaggio. Sul tiro si oppone Cudrig, che salva tutto sulla linea.
23' - PALO JUVE! Cross di Puczka dalla destra su cui arriva Brugarello che di testa colpisce in pieno il legno. Sulla ribattuta Deme non riesce a calciare, si resta fermi sullo 0-0.
21' - Niente espulsione: cartellino giallo per Trombetta.
19' - La Juve utilizza una card FVS per un possibile rosso. L'arbitro va al monitor.
17' - Scontro di gioco tra Gil e Trombetta. Il difensore spagnolo è stato colpito in testa e perde sangue, gioco momentaneamente fermo.
13' - Doppia occasione per Puczka: prima va al tiro e poi sulla ribattuta crossa forte. Calcio d'angolo per la Next Gen.
11' - FORLI' PERICOLOSO! Trombetta dribbla a destra, supera un difensore bianconero e crossa al centro: la deviazione per poco non va in porta.
7' - Buona azione della Juve, che costruisce da destra e arriva al cross con Cudrig. Passaggio intercettato dal portiere avversario.
5' - Il primo tiro in porta è del Forlì: conclusione fortuita che finisce tranquillamente tra le mani di Scaglia.
1' - Inizia la partita, primo possesso per il Forlì.
Forlì-Juve Next Gen, orario e dove vederla
La Juventus Next Gen sarà ospite del Forlì in occasione della trentaduesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 15 marzo 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go, app scaricabili gratuitamente su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali di Forlì-Juve Next Gen
Forlì: Martelli, Mandrelli, Franzolini, Selvini, Farinelli, Trombetta, De Risio, Cavallini, Elia, Palomba, Coveri. A disposizione: Tagliaferri, Menarini, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Berti, Giovannini, Ilari, Gheza, Manetti, Rossi, Onofri, Zagre. Allenatore: Miramari.
Juventus Next Gen: Scaglia S.; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Owusu, Faticanti, Puczka; Licina, Guerra; Deme. A disposizione: Mangiapoco, Fuscaldo, Anghelè, Rizzo, Oboavwoduo, Gunduz, Scaglia F., Van Aarle, Pagnucco. Allenatore: Brambilla.
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Dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro, continua il momento no della Juve Next Gen. La squadra di Padoin, infatti, ha pareggiato 2-2 contro il Forlì, ma ha dimostrato di avere grande forza e mentalità. I giovani bianconeri sono andati due volte sotto nel punteggio (gol di Coveri e Franzolini) ma sono riusciti a recuperare lo svantaggio grazie alle reti di Puczka e Anghelè. Ottavo giol in Serie C per l'esterno sinistro della Next Gen, che si conferma il vero bomber di questa squadra. I bianconeri salgono così a quota 43 punti in classifica, ancora in zona playoff ma a un passo dall'11esimo posto. Non sono però mancate le polemiche, visto che a differenza del caso di Conceicao in Udinese-Juve, una rete del Forlì è stata convalidata nonostante un'evidente posizione di fuorigioco passivo.
Polemiche per il gol convalidato a Coveri
Due pesi e due misure, come troppo spesso accade. Se in Udinese-Juve la rete di Conceicao è stata annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco passivo inesistente di Koopmeiners, in Forlì-Juve Next Gen la rete di Coveri è stata invece convalidata. Azioni sovrapponibili, risultati completamente opposti. L'arbitro dell'incontro, infatti, è andato al monitor FVS a rivedere l'azione, ma ha valutato la posizione di fuorigioco del giocatore del Forlì come ininfluente sul gol.
Ma non è la prima volta che succede alla Juve in questa stagione. In Juve-Lazio, infatti, una rete di Koopmeiners era stata annullata per una posizione di fuorigioco passivo di Thuram. Una decisione incomprensibile, soprattutto se si vanno ad analizzare altri casi simili capitati ad altre squadre. Le reti di Lautaro in Cremonese-Inter, Athekame in Milan-Pisa e Nico Paz in Como-Genoa sono state tutte convalidate. Episodi simili, esiti differenti: la regola c'è ma continua a essere interpretata in maniera diversa.