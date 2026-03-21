Juve Women, così non va: 0-0 contro il Genoa ultimo. Canzi spiega: "C'è un po' d'ansia, ma..."

Prosegue il momento no per la Juventus Women: la squadra di mister Canzi non va oltre lo 0-0 contro il Genoa fanalino di coda. Le bianconere crescono alla distanza, ma lo sforzo finale non basta a sbloccare il risultato. Nelle ultime 7 sfide tra tutte le competizioni è arrivato un solo successo, quello contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. In campionato l'ultima vittoria risale al 7 febbraio, quando le bianconere si imposero per 2-0 in casa del Como: da lì in poi in Serie A 3 pareggi (compreso quello odierno) e una sconfitta (col Milan la scorsa giornata).
Genoa-Juve Women, la partita
La prima conclusione della partita è delle padrone di casa con Bahr: un tiro dalla distanza che non crea grandi problemi a Rusek. Il Genoa costruisce la sua occasione più nitida intorno alla mezz’ora della prima frazione: Georgsdottir recupera palla, si inserisce in area e lascia partire un mancino potente che sfiora l’incrocio dei pali. La reazione della squadra di Canzi è affidata a Carbonell: controllo pregevole, rientro sul destro e tiro su cui arriva però Forcinella con un grande riflesso.
Un primo tempo molto intenso ma con poche vere occasioni, ma è nella ripresa che il match si infiamma. Il Genoa crea un paio di opportunità pericolose in pochi minuti: prima con un tiro di Vigilucci, brava Rusek a mandare in angolo, poi sugli sviluppi di una serie di corner Hilaj colpisce di testa trovando però la pronta risposta ancora di Rusek, decisiva nel mantenere la parità.
La gara non si sblocca
La Juventus Women non resta a guardare e prova a reagire. È Vangsgaard a costruirsi una chance: avanzata per vie centrali fino al limite lasciando partire un tiro potente, respinto però da Forcinella in corner. Le bianconere crescono col passare dei minuti: dalla trequarti, la punizione battuta da Schatzer trova Capeta sul secondo palo, lo stacco aereo è preciso ma per poco non trova lo specchio.
All'86' arriva una grande occasione per Pinto su assist di Cambiaghi: il suo tentativo a botta sicura viene però deviato in angolo. Nel recupero arriva l'occasione di vincerla, questa volta per Vangsgaard, la cui girata si alza però sopra la traversa. Una seconda frazione combattuta, con la Juventus Women che prova fino all’ultimo a sbloccare la sfida e conquistare i e punti, alla fine però il risultato rimane fisso sullo 0-0.
Il commento di mister Canzi
Al termine della sfida così mister Canzi ai canali ufficiali del club: "È stato un primo tempo poco lucido, figlio probabilmente anche di un po’ di ansia che abbiamo. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio ma non siamo riuscite a concretizzare il volume di gioco che abbiamo creato. Il Genoa ha fatto la sua partita, in ripartenza è stato anche pericoloso in alcune occasioni ma era normale scoprire un po’ il fianco agli avversari. Dobbiamo essere più concrete in vista delle prossime partite, un po’ più lucide. Sicuramente però c’è stato lo spirito di squadra, le ragazze ci hanno provato fino in fondo".
Prosegue il momento no per la Juventus Women: la squadra di mister Canzi non va oltre lo 0-0 contro il Genoa fanalino di coda. Le bianconere crescono alla distanza, ma lo sforzo finale non basta a sbloccare il risultato. Nelle ultime 7 sfide tra tutte le competizioni è arrivato un solo successo, quello contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. In campionato l'ultima vittoria risale al 7 febbraio, quando le bianconere si imposero per 2-0 in casa del Como: da lì in poi in Serie A 3 pareggi (compreso quello odierno) e una sconfitta (col Milan la scorsa giornata).
Genoa-Juve Women, la partita
La prima conclusione della partita è delle padrone di casa con Bahr: un tiro dalla distanza che non crea grandi problemi a Rusek. Il Genoa costruisce la sua occasione più nitida intorno alla mezz’ora della prima frazione: Georgsdottir recupera palla, si inserisce in area e lascia partire un mancino potente che sfiora l’incrocio dei pali. La reazione della squadra di Canzi è affidata a Carbonell: controllo pregevole, rientro sul destro e tiro su cui arriva però Forcinella con un grande riflesso.
Un primo tempo molto intenso ma con poche vere occasioni, ma è nella ripresa che il match si infiamma. Il Genoa crea un paio di opportunità pericolose in pochi minuti: prima con un tiro di Vigilucci, brava Rusek a mandare in angolo, poi sugli sviluppi di una serie di corner Hilaj colpisce di testa trovando però la pronta risposta ancora di Rusek, decisiva nel mantenere la parità.
La gara non si sblocca
La Juventus Women non resta a guardare e prova a reagire. È Vangsgaard a costruirsi una chance: avanzata per vie centrali fino al limite lasciando partire un tiro potente, respinto però da Forcinella in corner. Le bianconere crescono col passare dei minuti: dalla trequarti, la punizione battuta da Schatzer trova Capeta sul secondo palo, lo stacco aereo è preciso ma per poco non trova lo specchio.
All'86' arriva una grande occasione per Pinto su assist di Cambiaghi: il suo tentativo a botta sicura viene però deviato in angolo. Nel recupero arriva l'occasione di vincerla, questa volta per Vangsgaard, la cui girata si alza però sopra la traversa. Una seconda frazione combattuta, con la Juventus Women che prova fino all’ultimo a sbloccare la sfida e conquistare i e punti, alla fine però il risultato rimane fisso sullo 0-0.