J Medical in doppia cifra, anche di bilancio. Sinner, Brignone e non solo: da 10 anni si curano campioni

TORINO - Tremilacinquecento metri quadrati lì dove, alzando lo sguardo, si intravede il profilo dell’Allianz Stadium curvare tra la tribuna sud e quella est. È lì che si trova il J Medical ed è lì che ieri la vita è scorsa normalmente, tra visite e riabilitazioni, la frenesia della reception e il rumore delle attrezzature diagnostiche. Eppure, la clinica ha tagliato il traguardo dei 10 anni di vita e non è certo un risultato banale. Inaugurato il 23 marzo 2016, l’obiettivo era quello di integrare le conoscenze in campo sanitario maturate all’interno di Juventus e aprire le porte, oltre ai calciatori bianconeri, anche alla comunità. L’unica cessione all’autocelebrazione arriva dai profili social: «Dieci anni di eccellenza clinica, innovazione e dedizione ad ogni paziente, atleta e non atleta. Questo non è solo un anniversario. È una pietra miliare e un punto di partenza per ciò che verrà dopo». D’altronde, è con il lavoro quotidiano – sono circa 200 le professionalità presenti, una ventina gli ambulatori -, che si costruisce la fama di cui oggi gode e non gingillandosi oltremodo nei risultati raggiunti.