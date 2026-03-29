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Valorizzare la saggezza calcistica di Spalletti 

La Juve è in una fase estremamente cruciale per la sua storia: l’ennesima travagliata stagione rende necessaria una svolta decisa per tornare a vincere l’anno prossimo: l'editoriale del direttore di Tuttosport
Guido Vaciago
3 min
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L’ allenatore deve fare l’allenatore, quindi stare piuttosto lontano dal calciomercato”. Italo Allodi, Luciano Moggi, Adriano Galliani e Beppe Marotta, solo per citare i monumenti nel ruolo, sono tutti d’accordo nell’evitare che i tecnici siano troppo invadenti in sede di campagna acquisti. E hanno buone ragioni (oltre a una lunga lista di esempi disastrosi da citare a favore del loro assioma manageriale). Tuttavia, c’è un... tuttavia. Perché un conto è intrufolarsi nelle trattative o impuntarsi su pallini personali (magari eccentrici), un altro è stabilire una strategia comune, analizzando cosa manca e cosa serve veramente. E, in quel caso, l’allenatore va coinvolto eccome. Soprattutto se è un saggio, uno che ha visto costruire e costruito tante squadre, pesando giocatori e misurando le necessità. La Juventus, per esempio, è in una fase estremamente cruciale per la sua storia: l’ennesima travagliata stagione rende necessaria una svolta decisa per tornare a vincere l’anno prossimo (obiettivo dichiarato dallo stesso amministratore delegato Damien Comolli).

Non sfruttare la saggezza calcistica di Spalletti sarebbe un autogol

Sbagliare il mercato comporterebbe un’altra deludente stagione di transizione e, soprattutto, il rischio di allungare in modo pericoloso ciclo negativo, con danni economici e tecnici ancora più profondi. La Juve non se lo può permettere, per cui la scelta degli uomini da inserire nel corso della prossima estate deve essere chirurgica. E il coinvolgimento di Spalletti sarà indispensabile. In questi mesi ha risollevato l’umore dei tifosi, dato idee alla squadra e nerbo al gruppo, restano i limiti tecnici e caratteriali di una rosa che vanno sistemati con il mercato. Non sfruttare la saggezza calcistica dell’allenatore nel programmare il futuro prossimo della Juventus sarebbe un autogol talmente clamoroso che pare superfluo, quasi pletorico doverlo sottolineare. Non deve diventare “la Juve di Spalletti”, perché un buon progetto è sempre frutto di concertazione fra esperienze e conoscenze diverse, ma non può prescindere da quello che pensa e vuole lui.

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