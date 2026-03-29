Valorizzare la saggezza calcistica di Spalletti 

“L’ allenatore deve fare l’allenatore, quindi stare piuttosto lontano dal calciomercato”. Italo Allodi, Luciano Moggi, Adriano Galliani e Beppe Marotta, solo per citare i monumenti nel ruolo, sono tutti d’accordo nell’evitare che i tecnici siano troppo invadenti in sede di campagna acquisti. E hanno buone ragioni (oltre a una lunga lista di esempi disastrosi da citare a favore del loro assioma manageriale). Tuttavia, c’è un... tuttavia. Perché un conto è intrufolarsi nelle trattative o impuntarsi su pallini personali (magari eccentrici), un altro è stabilire una strategia comune, analizzando cosa manca e cosa serve veramente. E, in quel caso, l’allenatore va coinvolto eccome. Soprattutto se è un saggio, uno che ha visto costruire e costruito tante squadre, pesando giocatori e misurando le necessità. La Juventus, per esempio, è in una fase estremamente cruciale per la sua storia: l’ennesima travagliata stagione rende necessaria una svolta decisa per tornare a vincere l’anno prossimo (obiettivo dichiarato dallo stesso amministratore delegato Damien Comolli).