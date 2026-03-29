Juve, ecco la maglia da trasferta per il 2026/27. Tifosi scatenati: "Ora una... 'rosa' all'altezza!"

Ancora una volta il rosa per la maglia Juve . Arrivano importanti anticipazioni sulla divisa away dei bianconeri per la prossima stagione. La squadra di Luciano Spalletti (che a proposito di futuro lavora già intensamente al prossimo mercato ) nelle gare in trasferta sarà ancora una volta in versione pink: non è di certo la prima volta che il club opta per questo tipo di colorazione. Anzi, il rosa è - tra l'altro - protagonista anche quest'anno all'interno della maglia per le gare casalinghe, insieme al bianco e il nero. Ma quindi come sarà il kit per i match fuori casa?

Juve, la maglia away 2026/27

A rivelarlo con alcune foto su Instagram è la pagina specializzata "La Maglia Bianconera", che mostra quella che sarà la divisa da trasferta del prossimo anno. Maglia interamente rosa, con sponsor nero al centro: i simboli saranno il trifoglio per rappresentare Adidas, con cui il club ha una partnership tecnica fino al 2037, e come stemma della Juve non la J, bensì la zebra. Agli estremi delle maniche due bande orizzontali, una bianca e una nera (leggermente più doppia); stessa cosa a ridosso del colletto, mentre sulle spalle le solite tre striscie verticali (anche in questo caso nere) tipiche di Adidas.

Per quanto riguarda il pantaloncino anche qui spazio al trifoglio della multinazionale tedesca e alle tre bande verticali sui lati: entrambi i simboli di colore rosa, a spezzare il dominio del nero. Infine i calzettoni: nella parte alta le strisce di Adidas, andando verso il basso troviamo la scritta Juventus e ancora il trifoglio dell'azienda. Come capitato in diverse stagioni, dunque, la Juve si riveste di rosa. Un colore ovviamente non casuale, ma che risale alle origini del club, quando i colori sociali erano nero e, appunto, rosa.

I tifosi applaudono, e arriva un invito al club

Un'anticipazione che ha visto piacevolmente colpiti i tifosi bianconeri: al post infatti sono arrivati soltanto commenti di approvazione per la nuova divisa da trasferta che la squadra utilizzerà il prossimo anno. C'è chi scrive "Maglia epocale", ma si passa rapidamente da un secco "Wow!" ad un entusiasta "Spettacolo puro", arrivando a "Una cosa seria" e a chi suggerisce "Abbiamo bisogno della versione con le maniche lunghe".

Ogni minimo dettaglio viene apprezzato, come si evince ad esempio dal commento in cui viene spiegato "Colore rosa e zebra rampante anni '80. Tradizione pura!". Per qualcun altro è una "Hit pazzesca", ma c'è anche chi utilizza un gioco di parole sul colore per mandare un invito... al club. Un tifosi juventino infatti scrive: "Stupenda! Con una maglia così serve una 'rosa' all'altezza!".

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