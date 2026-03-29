"Più grande della sua età", Padoin chiama il difensore del futuro Juve e spiega: "Un'idea pazzesca"

Verde: "Alla Juve da quando avevo 14 anni"

La parola è quindi passata direttamente al giovane Verde: "Io sono alla Juve da quando avevo 14 anni, è il quinto anno qui. Sono orgoglioso del mio percorso, sono stato 4 anni in convitto che è accanto a dove si allena la Prima Squadra. Mi sono trasferito qui vicino. Ci sono momenti con un po' di difficoltà perché si è lontani dalla famiglia ma a parte che sono stato sempre supportato da loro questi sono sacrifici fatti per un sogno. Si fa per qualcosa di più grande. Più cresci più diventa un lavoro, i giorni diventano sempre di più, anche extra campo. C'è sempre la voglia di giocare e di stare insieme, il bello del calcio e del gioco resta invariato. Siamo una squadra molto unita. Vedendo il calcio di oggi, nei punti in cui devo migliorare potrei mettere più massa muscolare. Soprattutto vedendo la Next Gen, in Serie C è difficile, mettere muscoli è importante. Come difensore sono abbastanza moderno, mi piace andare a uomo e portare palla, mi piace creare superiorità e sono molto offensivo. Sono molto veloce nel lungo, faccio più fatica nel breve, mi reputo moderno".