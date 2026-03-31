Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la Juve non lo perde di vista

C’è un giocatore che, per il secondo anno consecutivo, aspetterà la Juve anche fino all’ultimo giorno del mercato estivo: Randal Kolo Muani , il primo nome sul taccuino di Damien Comolli e Marco Ottolini . Ce n’è un altro che, in casa bianconera, sarà nuovamente chiacchierato. Anche perché ha età, pedigree internazionale e gradimento da parte di tutte le componenti, dal club passando per Luciano Spalletti. Darwin Nuñez , classe ‘99, è un profilo da Juve . Lo era già la scorsa estate, quando i bianconeri hanno sondato più di una volta la disponibilità a cederlo in prestito da parte del Liverpool . È stata una pista battuta soprattutto nel mese di luglio, quando il muro del Psg su Kolo Muani era altissimo: i 60 milioni di euro chiesti dai parigini hanno sempre fatto storcere il naso alla Juve, che proprio in quei frangenti ha preferito valutare altri candidati per l’attacco. Preferibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Juve, quell'interesse per Nunez sfumato in Arabia

Così Comolli, nei dialoghi coi Reds, ha cercato di capire quanto Núñez ammiccasse all’ipotesi di sbarcare a Torino. Risposta affermativa da parte del giocatore. Prima, però, del blitz deciso da parte dell’Al-Hilal: 53 milioni sull’unghia al Liverpool e affare sbloccato in pochi giorni. Al bomber la bellezza di 23 milioni l’anno: cifre impensabili per chiunque. La luna di miele in Saudi Pro League, però, è finita presto. E allora Núñez, stasera a Torino per affrontare l’Algeria in amichevole con l’Uruguay, può tornare a far frizzare il mercato internazionale. La Juve lo osserverà, a maggior ragione dopo il blitz di ieri alla Continassa da parte dell’agente Tommaso Inzaghi (braccio destro di Federico Pastorello), figlio di Simone: vuole capire lo stato di forma e le motivazioni che l’uruguaiano ha per rilanciarsi. Anche perché i numeri dell’attaccante, sia in Portogallo che in Inghilterra, non sono certo stati banali: 48 gol in 85 partite col Benfica, 40 in 143 col Liverpool, prima di sparire o quasi dai radar di Arne Slot.

Attaccante cercasi: Nunez è la scelta giusta?

L’età, però, corre ancora nella stessa direzione di Darwin: festeggerà i 27 anni il 24 giugno, per cui il tempo per una nuova sterzata alla carriera c’è. Il Mondiale può rivitalizzarlo. Nel frattempo, la Juve raccoglie informazioni. Al netto dell’obiettivo principe del mercato (Kolo Muani) e delle suggestioni che potrebbero prendere piede (tra Lewandowski e Retegui, l’ultima candidatura è quella di Lukaku). Núñez piace molto, ma solo a cifre ragionevoli: partendo dal cartellino e passando allo stipendio, attualmente fuori da qualsiasi confine di ragionevolezza.

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