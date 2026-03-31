Juve, Spalletti sorride: un rientro in gruppo in vista del Genoa

La Juventus non si è mai fermata durante la sosta per le nazionali, proseguendo il lavoro alla Continassa per mantenere alta l’intensità e non perdere ritmo. In questi giorni, però, l’attenzione dello staff si è concentrata soprattutto sul rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni, elementi fondamentali per preparare al meglio la prossima sfida di campionato. Il gruppo sta via via ricomponendos i in vista dell’impegno casalingo contro il Genoa , in programma a Pasquetta. Una gara delicata, che i bianconeri vogliono affrontare con la miglior condizione possibile per ritornare subito alla vittoria e puntare al quarto posto Champions.

Juve, buone notizie dalla Continassa: Holm in gruppo

Dall’allenamento odierno arrivano segnali incoraggianti per lo staff tecnico. Holm ha infatti completamente recuperato e ha ripreso a lavorare con il resto della squadra, tornando a piena disposizione. Un rientro importante che amplia le soluzioni a disposizione in vista del prossimo impegno. Prosegue intanto il rientro dei nazionali: è tornato anche Cabal, che si è riaggregato al gruppo dopo gli impegni con la propria nazionale. Un passo ulteriore verso il completo ricompattamento della rosa. Situazione diversa invece per Kalulu, che ha usufruito di un giorno di riposo programmato, in linea con la gestione dei carichi di lavoro dopo le ultime settimane intense.

Programma verso il Genoa

In vista della sfida di Pasquetta, il calendario prevede ora una breve pausa: domani e dopodomani la squadra osserverà due giorni di riposo. I bianconeri torneranno ad allenarsi venerdì, quando inizierà ufficialmente la preparazione atletica e tattica mirata al match contro il Genoa. Sarà quello il momento chiave per ritrovare definitivamente tutti gli effettivi e mettere a punto gli ultimi dettagli in vista di una partita che può indirizzare il finale di stagione della Juventus.

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