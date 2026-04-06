Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo

Il dopo Bernardo Silva al Manchester City è già iniziato. Il libro della sua storia ai Citizen è pronto a chiudersi, con il fuoriclasse portoghese pronto a scrivere le ultime righe. In Inghilterra con Guardiola ha vinto tutto, ma ora è pronto a una nuova sfida, per cercare di mettersi in gioco e conquistare altri trofei. L'addio ormai era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista non rinnoverà il contratto, in scadenza a fine giugno. Lo ha confermato anche il vice allenatore di Pep, Lijnders, con parole d'elogio e grande stima nei suoi confronti. Le big si sono attivate e in molte ci stanno facendo un pensiero: Bernardo è ancora un classe 1994 e può fare la differenza. In fila c'è anche la Juventus, che sta pensando al tuttocampista per cercare di dare a Spalletti un pilastro per la ricostruzione. Un po' il Pirlo di Conte nel 2011-2012.
Bernardo Silva, addio al City
Bernardo Silva ha comunicato al Manchester City la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza. Il centrocampista portoghese ha espresso chiaramente la volontà di intraprendere una nuova avventura, con l’obiettivo di trovare una squadra prima dell’inizio del Mondiale. Questa scelta gli permetterebbe di ambientarsi senza fretta nel nuovo contesto e di preparare al meglio la prossima stagione, evitando ritardi e iniziando subito con continuità il lavoro con il nuovo club. Un piano da campione, per non mettere nei guai la prossima squadra che avrà la fortuna di incontrarlo.
Bernardo ha dimostrato di essere ancora decisivo e soprattutto integro fisicamente: non ha mai subito un infortunio e Guardiola lo ha schierato in qualsiasi posizione del campo. Anche per i citizen trovare un sostituto sarà un'impresa ardua. Come ha spiegato anche il vice allenatore Lijnders...
Lijnders elogia e saluta Bernardo Silva
"Non ci sono molti giocatori che capiscono cosa serve alla partita come lui. Bernardo capisce che la sua missione è giocare bene e far giocare bene la squadra. È uno di quei giocatori che ti accorgi quanto è importante quando non c’è. Non si può rimpiazzare, perché uno con le sue caratteristiche non esiste. È unico: per come controlla le partite, per come è leader, per come si muove, per come vede le soluzioni in campo. Se lo perdi, devi cercare qualcuno che possa aiutare a far crescere la squadra e che si inserisca tra i titolari, ma in realtà devi sperare che i tuoi giovani della Academy e quelli che hai già preso continuino a crescere. Uno come lui non si può sostituire: si vede quanto ci manca già se salta una partita, figuriamoci una stagione intera".
Così Lijnders ha elogiato il portoghese in conferenza stampa, prima di anticipare il suo addio: "Ogni bella storia arriva alla fine, e spero si goda gli ultimi mesi e che abbia un bell'addio". Un gigante del calcio moderno, che la Juve vorrebbe tentare di portare a Torino.
Il piano della Juve
La Juventus si è mossa con cautela ma decisione su Bernardo Silva, avvicinandosi al portoghese classe ’94 per raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di avanzare un’offerta concreta. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, snodo cruciale per definire strategie di mercato e disponibilità economiche. Attraverso Jorge Mendes c’è già stato un primo contatto, più esplorativo che operativo, con una tempistica chiara: il giocatore si prenderà tutto aprile per decidere il proprio futuro. Sul tavolo restano diverse opzioni, dalla permanenza in Europa, magari anche in patria, fino a un’esperienza in MLS o nella Saudi Pro League. In sostanza, una scelta tra competitività e nuove prospettive economiche.
Le cifre e l'importanza di Spalletti
Dal punto di vista economico, però, l’operazione si presenta complessa: l’attuale ingaggio al Manchester City, intorno ai 10 milioni netti a stagione, rappresenta un parametro di riferimento importante. Il giocatore difficilmente prenderà in considerazione offerte inferiori agli 8-9 milioni annui. La Juventus è consapevole che, per un profilo del genere, potrebbe essere necessario superare anche il tetto fissato dal rinnovo di Yildiz, che da luglio percepirà circa 7 milioni. Una deroga alla linea salariale, quindi, non è esclusa. Le parti si aggiorneranno entro la fine del mese per capire se esistono i margini per proseguire. Nonostante l’eventuale arrivo a parametro zero, l’operazione avrebbe comunque costi elevati tra ingaggio e commissioni, soprattutto considerando l’età del giocatore. Proprio per questo, la Juventus affonderà il colpo solo in presenza di una piena convinzione tecnica anche da parte di Spalletti, che dovrà ritenerlo fondamentale nel suo 4-2-3-1 o 4-3-3. Dovrà essere la chiave di violino bianconera, altrimenti si cambierà musica.
Il dopo Bernardo Silva al Manchester City è già iniziato. Il libro della sua storia ai Citizen è pronto a chiudersi, con il fuoriclasse portoghese pronto a scrivere le ultime righe. In Inghilterra con Guardiola ha vinto tutto, ma ora è pronto a una nuova sfida, per cercare di mettersi in gioco e conquistare altri trofei. L'addio ormai era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista non rinnoverà il contratto, in scadenza a fine giugno. Lo ha confermato anche il vice allenatore di Pep, Lijnders, con parole d'elogio e grande stima nei suoi confronti. Le big si sono attivate e in molte ci stanno facendo un pensiero: Bernardo è ancora un classe 1994 e può fare la differenza. In fila c'è anche la Juventus, che sta pensando al tuttocampista per cercare di dare a Spalletti un pilastro per la ricostruzione. Un po' il Pirlo di Conte nel 2011-2012.
Bernardo Silva, addio al City
Bernardo Silva ha comunicato al Manchester City la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza. Il centrocampista portoghese ha espresso chiaramente la volontà di intraprendere una nuova avventura, con l’obiettivo di trovare una squadra prima dell’inizio del Mondiale. Questa scelta gli permetterebbe di ambientarsi senza fretta nel nuovo contesto e di preparare al meglio la prossima stagione, evitando ritardi e iniziando subito con continuità il lavoro con il nuovo club. Un piano da campione, per non mettere nei guai la prossima squadra che avrà la fortuna di incontrarlo.
Bernardo ha dimostrato di essere ancora decisivo e soprattutto integro fisicamente: non ha mai subito un infortunio e Guardiola lo ha schierato in qualsiasi posizione del campo. Anche per i citizen trovare un sostituto sarà un'impresa ardua. Come ha spiegato anche il vice allenatore Lijnders...