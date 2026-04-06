Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo

Il dopo Bernardo Silva al Manchester City è già iniziato. Il libro della sua storia ai Citizen è pronto a chiudersi, con il fuoriclasse portoghese pronto a scrivere le ultime righe. In Inghilterra con Guardiola ha vinto tutto, ma ora è pronto a una nuova sfida, per cercare di mettersi in gioco e conquistare altri trofei. L'addio ormai era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il centrocampista non rinnoverà il contratto, in scadenza a fine giugno. Lo ha confermato anche il vice allenatore di Pep, Lijnders, con parole d'elogio e grande stima nei suoi confronti. Le big si sono attivate e in molte ci stanno facendo un pensiero: Bernardo è ancora un classe 1994 e può fare la differenza. In fila c'è anche la Juventus, che sta pensando al tuttocampista per cercare di dare a Spalletti un pilastro per la ricostruzione. Un po' il Pirlo di Conte nel 2011-2012.