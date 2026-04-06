Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Perin, la sfortuna contro il Genoa: la sorte concede a Di Gregorio una nuova chance

Il cambio che non ti aspetti per la Juve: ecco cos'è successo
2 min
Perindi gregorioJuve-Genoa
Perin, la sfortuna contro il Genoa: la sorte concede a Di Gregorio una nuova chance© redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve chiude sul doppio vantaggio la prima frazione e ritorna in campo con una novità: dentro Di Gregorio per Perin. Un pizzico di sfortuna per il portiere scelto da Spalletti nell'undici titolare e proprio contro il Genoa, in una sfida per lui da ex. Poco impegnato nel corso dei primi 45' con i rossoblù poco pericolosi dalle parti della porta bianconera. Nel rientrare sul terreno di gioco, però, lui non ha seguito il resto della squadra ma è rimasto negli spogliatoi.

Fuori Perin, il perché del cambio

Non è stata una scelta tecnica quella di Spalletti ma Perin ha accusato un piccolo fastidio muscolare. Il portiere, infatti, ha sentito un dolore nella zona del polpaccio e per questo motivo ha preferito non continuare la partita contro il Genoa. Un'uscita dal campo precauzionale, in attesa degli esami a cui verrà sottoposto nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio. Al suo posto è entrato Di Gregorio che torna così in campo dopo gli errori e la scelta del tecnico bianconero di tenerlo fuori. Diversi anche gli applausi da parte dei tifosi, sicuramente una spinta incoraggiante per l'ex Monza. 

Di Gregorio risponde presente

E proprio nel suo rientro in campo Di Gregorio si è reso protagonista nel secondo tempo di Juve-Genoa. Il portiere è stato decisivo per le sorti del match perché ha intuito il rigore calciato da Martin con un grande intervento e poi, dopo la respinta, ha effettuato un'altra parata superlativa sempre sulla conclusione ravvicinata del giocatore del Genoa. L'estremo difensore bianconero è stato poi abbracciato in primis da Locatelli e poi da tutti i compagni, il tutto accompagnato dall'esultanza e dagli applausi, ancora una volta, dei tifosi.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS