Perin, la sfortuna contro il Genoa: la sorte concede a Di Gregorio una nuova chance

La Juve chiude sul doppio vantaggio la prima frazione e ritorna in campo con una novità: dentro Di Gregorio per Perin . Un pizzico di sfortuna per il portiere scelto da Spalletti nell'undici titolare e proprio contro il Genoa , in una sfida per lui da ex. Poco impegnato nel corso dei primi 45' con i rossoblù poco pericolosi dalle parti della porta bianconera. Nel rientrare sul terreno di gioco, però, lui non ha seguito il resto della squadra ma è rimasto negli spogliatoi.

Fuori Perin, il perché del cambio

Non è stata una scelta tecnica quella di Spalletti ma Perin ha accusato un piccolo fastidio muscolare. Il portiere, infatti, ha sentito un dolore nella zona del polpaccio e per questo motivo ha preferito non continuare la partita contro il Genoa. Un'uscita dal campo precauzionale, in attesa degli esami a cui verrà sottoposto nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio. Al suo posto è entrato Di Gregorio che torna così in campo dopo gli errori e la scelta del tecnico bianconero di tenerlo fuori. Diversi anche gli applausi da parte dei tifosi, sicuramente una spinta incoraggiante per l'ex Monza.

Di Gregorio risponde presente

E proprio nel suo rientro in campo Di Gregorio si è reso protagonista nel secondo tempo di Juve-Genoa. Il portiere è stato decisivo per le sorti del match perché ha intuito il rigore calciato da Martin con un grande intervento e poi, dopo la respinta, ha effettuato un'altra parata superlativa sempre sulla conclusione ravvicinata del giocatore del Genoa. L'estremo difensore bianconero è stato poi abbracciato in primis da Locatelli e poi da tutti i compagni, il tutto accompagnato dall'esultanza e dagli applausi, ancora una volta, dei tifosi.

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