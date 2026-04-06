Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la Champions

La Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il Genoa all'Allianz Stadium. Spalletti ha già caricato l'ambiente per continuare a coltivare il traguardo Champions. La debacle della Roma con l'Inter può caricare ancora di più la Vecchia Signora, che ha la possibilità di allontanare un po' i giallorossi e può dare un segnale anche al Como di Fabregas, che ha pareggiato contro l'Udinese.

Andrea Cambiaso si prepara a sfidare il suo passato visto che ha esordito in Serie A con il Genoa nel 2021/22. Con il Grifone l'esterno italiano ha giocato 26 partite, con un gol e quattro assist . Per il classe 2000 sarà quindi una partita dal sapore speciale: che possa arrivare il famoso gol dell'ex?

" Il rush finale è importante, ma è uno standard normale per noi . Quando si dice 'Ora sono come 8 finali', per la Juventus è una cosa normale e sempre lo sarà. Dobbiamo essere pronti a fare il massimo", queste le parole di Luciano Spalletti , che alla vigilia della partita contro il Genoa è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match.

Quella tra Juve e Genoa sarà una partita speciale per i due allenatori, visto che Spalletti è stato l'allenatore di De Rossi alla Roma. In conferenza stampa l'allenatore rossoblù in conferenza stampa ha spiegato: " Spalletti ? Èun allenatore e una persona per me importante. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l’ho sempre avuto sul campo. Ci siamo scornati, avvicinati siamo legati come tutti di quella Roma lì. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto quelli per Pasquetta".

Quella contro il Genoa sarà una partita importantissima per la Juve , e non solo per la classifica. Se fa una parte la squadra di Spalletti vorrà vincere a ogni costo per avvicinarsi al Como e continuare a rimanere in lotta Champions, dall'altra servirà almeno un pareggio per raggiungere un traguardo storico . I bianconeri, infatti, hanno collezionato fin qui 4999 punti in Serie A.

15:22

La probabile formazione del Genoa

Il Genoa si prepara a puntare sul solito 3-5-2, con Bijlow in porta e Marcandalli, Ostgard e Vasquez in difesa. Sulle fasce non ci sarà Norton-Cuffy: spazio a Ellertsson e Sabelli, con Malinovskyi, Frendrup e Baldanzi a centrocampo. In attacco pronto il tandem composto da Colombo e Vitinha.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

15:15

Juve-Genoa, l'arbitro e VAR della partita

Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, a dirigere la gara tra Juventus e Genoa. A completare la squadra arbitrale ci saranno Lo Cicero e Trinchieri nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Marchetti, chiamato a gestire la panchina. In sala VAR opererà Paterna, con Meraviglia nel ruolo di AVAR. Per Massa si tratta della 33a direzione in carriera contro i bianconeri con un bilancio di 21 vittorie, 4 sconfitte e 8 pareggi. Ma ci sono anche alcuni episodi avversi a sfavore dei bianconeri

15:09

Il Como pareggia: come cambia la classifica

La Roma è stata sconfitta dall'Inter mentre il Como ha pareggiato contro l'Udinese: la Juve vincendo potrebbe portarsi a -1 dalla squadra di Fabregas e a +3 dai giallorossi. Contro il Genoa la Vecchia Signora non potrà permettersi di sbagliare.

Inter 72* Milan 63 Napoli 62 Como 58* Juventus 54 Roma 54* Atalanta 50

* Una partita in più

15:05

Juve, i convocati per il Genoa: un solo assente

La Juve si prepara a sfidare il Genoa e in vista della partita Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati. Ci sono sia Vlahovic che Milik, mentre l'unico assente è Adzic, che si è infortunato in nazionale.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.

14:59

Dove vedere Juve-Genoa

La sfida tra i bianconeri e la squadra di De Rossi si potrà seguire in diretta tv su Sky e in streaming su Dazn e Sky Go, oltre NOW. In alternativa qui su Tuttosport la diretta dell'incontro, valido per la 31esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18.00.

Torino - Allianz Stadium