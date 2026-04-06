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Lo Stadium lo applaude, De Rossi non se l'aspetta: la reazione in diretta tv

Il tecnico del Genoa e le parole sulla Juve, su Spalletti e sull'accoglienza a Torino
4 min
De RossiJuve-Genoa
Lo Stadium lo applaude, De Rossi non se l'aspetta: la reazione in diretta tv © Redazione
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De Rossi con il suo Genoa è in campo all'Allianz Stadium per affrontare la Juve di Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma. L'aspetto bello da sottolineare sono gli applausi che i tifosi bianconeri gli hanno riservato durante l'intervista in diretta tv con il commento del tecnico: "Mi hanno fatto piacere, anche perché sono stato sempre un loro rivale. La gente ti vede per 20 anni come uno che ti rompe le scatole con la bava alla bocca, ma quando finisce la carriera finisce l’astio e forse il non essere mai andato oltre il limite con le dichiarazioni fa piacere".

De Rossi: "Juve e Como le due squadre che giocano meglio"

L'allenatore del Genoa parla a Sky della scelta di Martin: "Aaron giocherà a sinistra nel suo posto abituale, dove ha fatto molto bene in questa stagione. Queste partite si possono risolvere con un calcio piazzato e lui in questo è un maestro". La Juve in panchina ha tanti giocatori di livello: "I nostri cambi sono stati decisivi. I cinque cambi e una rosa lunga aumentano le differenze tra le squadre. Noi dobbiamo pensare ai primi undici, sono un squadra forte e fornita, tra quelli che giocano meglio in Serie A insieme al Como. Noi saremo agguerriti"

Sul suo rapporto con Spalletti: "Mi ha insegnato talmente tante cose che non è facile tirarne fuori una. Mi ha allenato da giovane e poi dopo tanti anni e lui era un allenatore diverso. Ha sempre saputo migliorarsi, aggiornarsi, è sempre stato moderno. E questa è la sua grandissima qualità che lo rende uno dei migliori al mondo".

De Rossi a Dazn

De Rossi poi parla anche a Dazn: "Se avessi la certezza che mettendo tanti difensori io possa portare a casa un punto, lo farei. Ma non è questa la strada. Noi abbiamo sempre messo gente di qualità per mettere anche avversari più attrezzati in difficoltà". Sulla scelta di David per la Juve: "Avevo preparato la partita su Boga, ma sapevo fossero 7-8. David è più realizzatore e ci può mettere in difficoltà dentro l’area, mentre Boga si sarebbero potuto alternare con Yildiz. Giocatore diverso ma pericoloso".

A chiudere su Spalletti: "Cosa dirò a Spalletti? Non lo so, ci siamo detti tutto in questi anni. Ci vogliamo bene e siamo quasi dispiaciuti a farci un dispetto, ma è il lavoro che abbiamo scelto. Abbiamo un gruppo in cui ci sentiamo, siamo sempre in contatto"

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