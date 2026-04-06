"La Champions risolve tante cose", Bremer lo sa. E McKennie capocannoniere risponde, "Voglio..."

La Juventus porta a casa tre punti pesanti battendo 2-0 il Genoa e rilanciando le proprie ambizioni europee. All’Allianz Stadium i bianconeri partono fortissimo, trovando il vantaggio nei primi minuti con Bremer . Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato da McKennie , che indirizza definitivamente il match. La formazione allenata da Spalletti continua a spingere, creando diverse palle gol senza però chiudere la partita. Nella ripresa il ritmo si abbassa e il Genoa prova a riaprire i giochi. Fondamentale l’intervento di Di Gregorio , che neutralizza il rigore calciato da Martin . La Juve sale così a 57 punti, sorpassa la Roma e si avvicina al Como nella corsa alla Champions.

Bremer, McKennie e l'analisi di Juve-Genoa

Bremer a Dazn commenta la vittoria: "Ci stavamo confrontando sull’occasione dove Locatelli ha messo la palla a Keph (Thuram ndr), e per poco Wes non ci è arrivato, stavamo parlando di questo. Ci sto prendendo gusto a segnare? Si a volte quando mettono la palla bene cerchiamo di segnare: ci siamo io, Kelly, Wes, Keph. Stiamo facendo bene ma l’importante è stata la vittoria della squadra che non era facile. Importante sapere che siamo la Juventus, in tutte le partite dobbiamo essere al livello della Juventus".

E continua: "Siamo in una situazione non positiva, non essendo in zona Champions. Dobbiamo ascoltare ciò che chiede il mister, la storia ci impone a lottare per il titolo: quest’anno non siamo lì, ma dobbiamo entrare in Champions che risolve tante cose. Di Gregorio? Non ha passato bei momenti, ha trascorso brutti momenti ma sappiamo le sue qualità: lui sapeva che il momento arrivava, è arrivato parando il rigore: è stato importante per noi".

McKennie: "Voglio andare in Champions"

Anche McKennie a Dazn analizza la vittoria sul Genoa: "Se voglio diventare il capocannoniere della squadra? No, voglio andare in Champions: questo è importante (ride, ndr). Spesso io e Gleison siamo i migliori in campo? Tante partite le giochiamo bene e non siamo qui (ride, ndr). Però l’importante per noi, per la squadra, per i tifosi e per la Juve è arrivare in Champions e arrivare al livello della Juventus".

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