Primavera Juve-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia  

Dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, la Juve sfida il Parma nella semifinale di Coppa Italia Primavera. I giovani bianconeri sono reduci da una bella vittoria contro la Cremonese e vorranno quindi continuare in questa direzione e conquistare un pass per la finale. Per superare la squadra di Corrent, seconda in campionato con 8 punti in più della Vecchia Signora, servirà però una prestazione di alto livello: vietato sbagliare.