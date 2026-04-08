Primavera Juve-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia  

Dopo aver battuto l'Inter nei quarti di finale, la Juve sfida il Parma nella semifinale di Coppa Italia Primavera. I giovani bianconeri sono reduci da una bella vittoria contro la Cremonese e vorranno quindi continuare in questa direzione e conquistare un pass per la finale. Per superare la squadra di Corrent, seconda in campionato con 8 punti in più della Vecchia Signora, servirà però una prestazione di alto livello: vietato sbagliare.
Juve Primavera-Parma, dove vederla
La sfida tra Juventus Under 20 e Parma, valida le semifinali di Coppa Italia Primavera, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente. Alle ore 18:30 il fischio d'inizio del match. Qui su Tuttosport la diretta testuale della gara,
Le probabili formazioni di Juve Primavera-Parma
Juventus: Nava, Rizzo, Montero, Milia, Durmisi, Leone, Verde, Grelaud, Tiozzo, Bracco, Makiobo. Allenatore: Padoin.
Parma: Astaldi, Tigani, D’Intino, Cardinali, Balduzzi, Plicco, Drobnic, Conde, Mengoni, Chimezie, Mikolajewski. Allenatore: Corrent
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